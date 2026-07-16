Motorradfahrer in Kärnten tödlich verunglückt

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es in der Nacht auf Donnerstag auf einer Gemeindestraße im Bezirk Völkermarkt. Für einen 50-jährigen Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät.

Der Mann aus dem Bezirk Völkermarkt dürfte zwischen 2.30 und 5.45 Uhr früh auf der Gemeindestraße zwischen Grabelsdorf und Mökriach zu Sturz gekommen sein. Gefunden wurde er erst in den frühen Morgenstunden von einem vorbeifahrenden Mann, so die Beamten der Polizeiinspektion St. Kanzian am Klopeiner See. Dieser setzte sofort die Rettungskette in Gang. Jedoch kam für den Verunfallten bereits jede Hilfe zu spät. „Der eintreffende Notarzt konnte nur noch den Tod des 50-Jährigen feststellen“, erklärt die Polizei abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.07.2026 um 13:13 Uhr aktualisiert