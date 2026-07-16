Wegen Trauerfall: Kärntner Restaurant bleibt für zwei Tage geschlossen

Der Bezirk Völkermarkt trauert um Hubert Künstl. Der Restaurantleiter der Seerose am Klopeiner See ist in der Nacht auf den 16. Juli im Alter von 50 Jahren bei einem tragischen Vespa-Unfall auf dem Heimweg verstorben.

Künstl war seit der Eröffnung der „Seerose“ beim Strandbad Krainz am Ostufer des Klopeiner Sees vor 15 Jahren mit an Bord. Horst Jernej, der Betreiber des Restaurants, nimmt auf Facebook Abschied von seinem jahrzehntelangen Weggefährten: „Er war mein Wegbegleiter und das Herz der Seerose. Danke!“

Zwei Tage geschlossen

Aufgrund des tragischen Vorfalls bleibt das Restaurant am 16. und 17. Juli geschlossen. Ab dem 18. Juli wird die „Seerose“ wieder geöffnet sein. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, betont der Betreiber Jernej: „Es muss weitergehen und es wird weitergehen, auch wenn Hubert eine große Lücke hinterlässt.“ Ein genauer Zeitpunkt für die Verabschiedung steht bislang nicht fest.