Erstmals seit 24 Jahren: Kärntner als „Stärkster Mann Österreichs“ ausgezeichnet

Martin Hinteregger vom Kraftsportverein Kärnten aus Villach hat sich beim „Austrian Giant 2026“ den Titel als stärkster Mann Österreichs gesichert. Nach einer verletzungsbedingten Pause im Vorjahr feierte der Athlet vor über 20.000 Besuchern im Wiener Wurstelprater ein erfolgreiches Comeback.

Zuerst Vorletzter, dann an die Spitze

Nach mehr als zehn Jahren war Kärnten mit den Qualifikanten Martin Riss, Kevin Maier und Martin Hinteregger wieder im Starterfeld vertreten. Der Wettbewerb war bis zum Schluss hart umkämpft. Nach einem fehlerhaften Start beim Ziehen zweier Pickups lag Hinteregger zunächst auf dem vorletzten Platz. Er kämpfte sich jedoch durch starke Leistungen beim Überkopf-Heben und beim Kreuzheben zurück an die Spitze: Nach einer persönlichen Bestleistung beim Sandsack-Schultern und einer schnellen Zeit beim Sandsack-Werfen fiel die Entscheidung in der finalen Disziplin, dem Heben der Atlas-Steine. Hier sicherte sich Hinteregger mit nur einem Punkt Vorsprung den verdienten Gesamtsieg.

20.000 Euro für Hilfsprojekt in Villach

Damit ging der Titel nach 24 Jahren wieder an einen Kärntner. Als kleinster und leichtester Teilnehmer holte Hinteregger zudem den Sieg in der Gewichtsklasse unter 105 Kilogramm. Auf dem Podium folgten Davor Pushov aus Tirol auf Platz zwei und Martin Riss auf Platz drei. Kevin Maier belegte den vierten Gesamtrang sowie den zweiten Platz in der Klasse unter 105 Kilogramm. Die Veranstaltung im Prater diente gleichzeitig einem guten Zweck: Unter dem Motto „Die Stärksten für die Schwächsten“ wurden 20.000 Euro für ein Hilfsprojekt in Villach gesammelt. Als nächstes Event organisiert der Verein am 1. August erstmals den Frauen-Wettbewerb „Austrian Valkyrie“ an der Silbersee Ranch.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.07.2026 um 15:59 Uhr aktualisiert