Fünf Millionen Euro für Kärntens Wirtschaft: Diese Projekte werden jetzt gefördert

Kärnten stärkt seine Wirtschaft mit rund fünf Millionen Euro KWF-Förderung. Das Geld fließt in zukunftsweisende Unternehmensprojekte sowie in Gründungsinitiativen an Hochschulen.

Die Kärntner Landesregierung hat in ihrer jüngsten Sitzung ein umfassendes Förderpaket auf den Weg gebracht. Rund fünf Millionen Euro werden über den Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) ausgeschüttet, um die regionale Wirtschaftskraft, Innovationen und Gründungen gezielt zu unterstützen. Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig betont die Bedeutung dieser Maßnahmen für die Region: „Das ermöglicht gezielte Impulse für Investitionen, Innovation und Beschäftigung in Kärnten. Wir schaffen damit die Voraussetzungen, damit Unternehmen wachsen, neue Technologien entwickeln und langfristig Wertschöpfung im Land sichern können.“

Kärnten als Standort für Zukunftstechnologien

Zu den geförderten Vorhaben gehört unter anderem der Neubau des Standorts der Halvax Paneelsysteme GmbH in St. Donat, um Kapazitätsgrenzen zu überwinden und die Fertigung zu automatisieren. Ein weiteres gefördertes Projekt betrifft die SynCycle Operations GmbH, die eine Pilotanlage im Bereich der Kunststoffpyrolyse nun in die industrielle Praxis überführen möchte. Für beide Großprojekte nehmen die Betriebe selbst viel Geld in die Hand. „Dass Betriebe in Kärnten bereit sind, solche Investitionen zu stemmen, stärkt Kärnten als Standort für Zukunftstechnologien. Regionale Wertschöpfung und Arbeitsplätze werden abgesichert“, erklärt Schuschnig dazu.

Fördermittel für Bildungsorte

Zusätzlich fließen Fördermittel in zwei Initiativen an der Alpen-Adria-Universität sowie der FH Kärnten. Damit sollen technologieorientierte und wissensbasierte Unternehmensgründungen bereits in der Ideenphase optimal begleitet und zur Umsetzung geführt werden.