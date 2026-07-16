Arbeitsunfall in Kärnten: Mitarbeiter bei Schneidearbeiten schwer verletzt

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Donnerstag in Spittal an der Drau. Ein Arbeiter erlitt trotz Schutzkleidung bei Schneidearbeiten mit einer Handschneidemaschine schwere Handverletzungen.

Bei Schneidearbeiten in einem Betrieb in Spittal an der Drau ist am Donnerstagmittag ein schwerer Arbeitsunfall passiert. Ein 51-jähriger Mitarbeiter war gegen 13:05 Uhr damit beschäftigt, Eisenstangen mit einer Handschneidemaschine zu kürzen. Als er die Stangen ordnen wollte, geriet er aus Unachtsamkeit mit seiner linken Hand in den Bereich der Schneidevorrichtung.

Schwere Verletzungen trotz Schutzkleidung

Obwohl der Mann vorschriftsmäßige Schutzbekleidung trug, erlitt er eine schwere Schnittverletzung am Finger. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch die Rettungskräfte wurde der Verletzte in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.