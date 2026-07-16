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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Rettungsauto in Klagenfurt.
Die Polizei berichtete über den Vorfall.
Spittal an der Drau
16/07/2026
Polizeimeldung

Arbeitsunfall in Kärnten: Mitarbeiter bei Schneidearbeiten schwer verletzt

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Donnerstag in Spittal an der Drau. Ein Arbeiter erlitt trotz Schutzkleidung bei Schneidearbeiten mit einer Handschneidemaschine schwere Handverletzungen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Bei Schneidearbeiten in einem Betrieb in Spittal an der Drau ist am Donnerstagmittag ein schwerer Arbeitsunfall passiert. Ein 51-jähriger Mitarbeiter war gegen 13:05 Uhr damit beschäftigt, Eisenstangen mit einer Handschneidemaschine zu kürzen. Als er die Stangen ordnen wollte, geriet er aus Unachtsamkeit mit seiner linken Hand in den Bereich der Schneidevorrichtung.

Schwere Verletzungen trotz Schutzkleidung

Obwohl der Mann vorschriftsmäßige Schutzbekleidung trug, erlitt er eine schwere Schnittverletzung am Finger. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch die Rettungskräfte wurde der Verletzte in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.

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