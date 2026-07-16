Zugstrecke im Bezirk Völkermarkt gesperrt: Mähraupe geriet in Brand

Eine brennende Mähraupe löste am Donnerstagnachmittag einen größeren Feuerwehreinsatz in Unterlibtisch aus. Ein Schienenabschnitt musste für rund anderthalb Stunden komplett gesperrt werden.

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:50 Uhr kam es im Bezirk Völkermarkt zu einem Feuerwehreinsatz. Während Mäharbeiten im Nahbereich des Gleisschotters in Unterlibtisch geriet eine selbstfahrende Mähraupe aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand.

Zugverkehr unterbrochen

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und erfolgreich löschen, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund des Brandgeschehens und der notwendigen Arbeiten vor Ort musste der betroffene Schienenabschnitt vorübergehend gesperrt werden. Der Zugverkehr war deshalb bis 17:20 Uhr unterbrochen. Im Löscheinsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren St. Michael ob Bleiburg, Feistritz ob Bleiburg, St. Stefan und Globasnitz, die mit insgesamt 35 Einsatzkräften vor Ort waren.