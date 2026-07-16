Wolfsmanagement in Kärnten: Kritik an Abschüssen von Jungtieren

Von den 42 in Kärnten bis jetzt von Jägern getöteten Wölfe waren mehr als die Hälfte noch im Welpenalter. Das ist aus einer aufgelisteten Aufstellung ersichtlich, welche jetzt den Tierschützern vom Land Kärnten über Aufforderung übermittelt wurde.

Beschwerde an die EU

Die Sammlung der toten Tiere listet jene Wölfe auf, die vom Jagdreferenten LH-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) zum Abschuss verordnet wurden. Wie viele darüber hinaus erlegt wurden, ist unklar. Zwei Wölfe, darunter einer in Kärnten, wurden getötet, obwohl sie Teil eines italienischen Forschungsprojekt waren. „Wir schließen uns da der internationalen Beschwerde an die EU an“, heißt es in einer Aussendung des Verein gegen Tierfabriken (VGT). Die beiden Forschungswölfe sollen erkennbare Halsbänder an denen Sender angebracht waren getragen haben.

©Land Kärnten Ein Blick auf die bisherigen Abschüsse im Jahr 2026.

„Kritisieren Versäumnisse beim Herdenschutz scharf“

Zu den toten Jungwölfen heißt es: Sie haben ihr Muttertier und Familie verlassen, waren unerfahren und wurden zu „Risikowölfen“ weil sie Behausungen zu nahe gekommen waren. Michaela Lehner vom Tierschutz Austria wegen möglicher Risse durch Schadwölfe dazu: Wir kritisieren Österreichs Versäumnisse beim Herdenschutz scharf. Grade in Kärnten, fördert derzeit keine anerkannten Herdenschutzmaßnahmen. Als sogenannte Herdenschutzmaßnahmen sind international anerkannt und bewährt: fachgerechte, ständig stromführende (4.000 – 6.000 Volt), 5 Litzen Zäunung, die Behirtung mit gelenkter Weideführung, der Nachtpferch und der Einsatz von Herdenschutzhunden. Die Kärntner Landwirtinnen und Landwirte sollten die entsprechenden Förderungen endlich einfordern und sich nicht länger von ihren landwirtschaftlichen Interessensvertretungen an der Nase herumführen lassen“, fordert sie. Denn: „Risse ungeschützter Nutztiere werden durch Abschüsse des Wolfes nicht verhindert. Das bestätigen zahlreiche Untersuchungen und Studien.“