35 Millionen Euro gegen Naturgefahren: So wird das Mölltal sicherer gemacht

Bund, Land, WLV, Wasserverband und Gemeinden finanzieren gemeinsam ein genehmigtes Schutzpaket von 35 Millionen Euro für die Jahre 2025 bis 2030. Damit wird die bisherige durchschnittliche Jahresinvestition von rund 6,5 bis 7,5 Millionen Euro (2020 bis 2025) konsequent fortgeführt. Wasserreferentin und Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger betont: „Die 35 Millionen Euro sind eine Rekordinvestition in die Sicherheit und Lebensqualität des gesamten Tals.“

Mölltal wird „sicherer und widerstandsfähiger“

Anlass für diese Bilanz ist ein zweitägiger Besuch durch Vertreter des Bundesministeriums, der Wildbach- und Lawinenverbauung sowie lokaler Akteure im Mölltal, um umgesetzte und laufende Verbauungsprojekte zu besichtigen. Der bereits 1969 gegründete Wasserverband Mölltal ist dabei seit Jahrzehnten ein zentraler Partner. „Schutz vor Naturgefahren erfordert langfristige Planung, verlässliche Finanzierung und starke Partner vor Ort. Mein Dank gilt dem Bund, der Wildbach- und Lawinenverbauung, der Abteilung 12, der Landesstraßenverwaltung, der KELAG, der Verbund VHP, dem Wasserverband Mölltal und allen betroffenen Bürgermeistern. Sie alle übernehmen Verantwortung dafür, dass das Mölltal sicherer und widerstandsfähiger wird“, so Lagger-Pöllinger. Auch Peter Suntinger, Bürgermeister von Großkirchheim und Obmann des Wasserverbandes, zeigt sich erfreut über den Austausch: „Es ist einer der großen Freuden, dass ich im 30. Jahr meiner Amtszeit die Sektionschefin vom Bund Frau Moser Elfriede und Herrn Florian Rudolf-Miklau zu einer Fachbereisung mit dem Wasserverband Mölltal und dem Fachpersonal der Wildbach- und Lawinenverbauung 2 Tage begleiten durfte.“

„Lassen sich nicht verhindern“

Die Millionen fließen direkt in konkrete Maßnahmen wie Verbauungen und Instandhaltungen, um Siedlungsräume und wichtige Infrastruktur im Mölltal besser abzusichern. Lagger-Pöllinger erklärt abschließend: „Naturgefahren lassen sich nicht verhindern. Aber wir können vorsorgen, Risiken reduzieren und Gemeinden widerstandsfähiger machen. Genau das passiert im Mölltal seit vielen Jahren mit großem Engagement – und genau diesen Weg werden wir gemeinsam weitergehen.“