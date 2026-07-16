Statistik: Kärntner hängen beim Stolz aufs Auto alle Bundesländer ab

Die Kärntner lieben ihr Auto wie niemand sonst in Österreich: Laut der neuen Helvetia Kfz-Studie sind sie nicht nur besonders stolz auf ihren Wagen, sondern sichern sich gleich in mehreren Kategorien den bundesweiten Spitzenplatz.

Das Auto als Heiligtum: Kärntens Autofahrer sind extrem stolz auf ihr Fahrzeug, nutzen es gerne als privaten Rückzugsort und vergeben im Bundesländer-Vergleich auch am häufigsten liebevolle Kosenamen.

Das Auto als Heiligtum: Kärntens Autofahrer sind extrem stolz auf ihr Fahrzeug, nutzen es gerne als privaten Rückzugsort und vergeben im Bundesländer-Vergleich auch am häufigsten liebevolle Kosenamen.

Die Ergebnisse der aktuellen Helvetia Kfz-Studie zeigen eine besonders innige Beziehung der Kärntnerinnen und Kärntner zu ihren Automobilen. Im Bundesländer-Vergleich sichern sie sich in vielen Kategorien den Spitzenplatz. So sind stolze 87 Prozent der Kärntnerinnen und Kärntner stolz auf ihr eigenes Fahrzeug, was den österreichweiten Schnitt von 69 Prozent deutlich übertrifft.

Hohes Selbstbewusstsein

Auch das Selbstbewusstsein hinter dem Steuer ist im südlichsten Bundesland enorm hoch: Nahezu alle Befragten aus Kärnten – nämlich 99 Prozent – schätzen sich selbst als sichere Autofahrerinnen und Autofahrer ein, während dieser Wert im bundesweiten Durchschnitt bei 92 Prozent liegt. Zudem zeigen sich 68 Prozent der Kärntnerinnen und Kärntner davon überzeugt, besser Auto zu fahren als die eigene Partnerin oder der eigene Partner. Beim Thema Sicherheit auf der Straße zeichnet sich ein gemischtes Bild ab. Während beim Anschnallen 91 Prozent der Kärntnerinnen und Kärntner konsequent immer den Sicherheitsgurt anlegen, nehmen sie es an heißen Tagen mit dem Schuhwerk nicht ganz so genau. Ein Drittel der Befragten aus Kärnten (34 Prozent) gibt an, im Sommer gelegentlich barfuß oder mit Flip-Flops am Steuer zu sitzen.

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Fahrzeug bleibt „Chefsache“

Das eigene Auto abzugeben, kommt für die Kärntnerinnen und Kärntner meist nicht infrage: Für 58 Prozent der Befragten bleibt das Fahrzeug absolute Chefsache, weshalb sie ungern andere Personen mit dem eigenen Auto fahren lassen. Auch das ist der höchste Wert im Bundesländer-Vergleich, bei einem Österreichschnitt von 49 Prozent. Die Kärntnerinnen und Kärntner legen zudem großen Wert auf einen pfleglichen Umgang mit ihrem fahrbaren Untersatz. Satte 93 Prozent empfinden es als störend, wenn Autotüren zu fest zugeschlagen werden, jemand mit schmutzigen Schuhen einsteigt oder Müll im Fahrzeug hinterlassen wird. Beim Essen und Trinken im Fahrzeug zeigen sie sich hingegen weitaus entspannter: Nur 42 Prozent stört dies, verglichen mit 48 Prozent im Österreichschnitt.

Zahlreiche Spitznamen für das Auto

Für fast die Hälfte (45 Prozent) spiegelt das Auto zudem die eigene Persönlichkeit wider (österreichweit 40 Prozent). Dies drückt sich besonders in der Vergabe von Kosenamen aus, die 26 Prozent der Fahrzeuge in Kärnten tragen. Schließlich dient das Auto im südlichen Bundesland auch als privater Rückzugsort: 37 Prozent der Befragten nutzen ihr Fahrzeug bewusst, um kurz allein zu sein oder Ruhe zu haben, was deutlich über dem österreichweiten Schnitt liegt.