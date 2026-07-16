Kärnten sichert 25,5 Millionen Euro für den Wildbach- und Lawinenschutz

Um die Sicherheit der Kärntner Bevölkerung aktiv zu stärken, hat die Landesregierung die finanzielle Absicherung des Jahresarbeitsprogramms 2026 für die Wildbach- und Lawinenverbauung beschlossen. Damit fließen insgesamt rund 25,5 Millionen Euro in den präventiven Schutz vor Naturgefahren.

„Vorsorge braucht Verlässlichkeit“

„Schutzprojekte gegen Wildbäche und Lawinen sind direkte Investitionen in die Sicherheit der Menschen, ihrer Häuser und unserer Infrastruktur. Deshalb warten wir nicht zu, bis die Mittel zu einem ungewissen Zeitpunkt eintreffen, sondern schließen die Finanzierungslücke jetzt. So können wichtige Projekte ohne Verzögerung fortgesetzt und die verfügbaren Bundesmittel vollständig genutzt werden. Vorsorge braucht Verlässlichkeit“, betont Wasserreferentin Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger. Finanziert wird das Arbeitsprogramm im Wesentlichen durch rund 15,3 Millionen Euro vom Bund sowie einen Landesbeitrag von rund 5,3 Millionen Euro.

Eine Million Euro wurden „umgeschichtet“

Weil die nach dem Hochwasser 2023 eingeplanten Gelder aus dem EU-Solidaritätsfonds derzeit noch nicht absehbar zur Verfügung stehen, wird eine Million Euro innerhalb des Budgets für Wasser- und Lawinenschutz umgeschichtet. Die Finanzierung von eventuellen Sofortmaßnahmen nach Unwettern bleibt weiterhin vollumfänglich gewährleistet „Naturgefahren lassen sich nicht verhindern, aber ihre Auswirkungen können durch vorausschauende Planung und wirksame Schutzbauten deutlich reduziert werden“, hält die Landesrätin fest.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.07.2026 um 21:31 Uhr aktualisiert