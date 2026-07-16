32 Grad und Unwettergefahr: Das erwartet Kärnten am Freitag

Nach einem zunächst sonnigen Start in den Freitag zieht am Nachmittag eine Kaltfront über Kärnten, die verbreitet schwere Gewitter und lokale Unwetter bringt.

Vor dem Aufzug der Gewitterfront am Nachmittag zeigt sich das Wetter in den Kärntner Regionen noch einmal von seiner hochsommerlichen Seite mit Temperaturen von bis zu 32 Grad.

Vor dem Aufzug der Gewitterfront am Nachmittag zeigt sich das Wetter in den Kärntner Regionen noch einmal von seiner hochsommerlichen Seite mit Temperaturen von bis zu 32 Grad.

Am Freitag startet das Wetter in Kärnten überwiegend sonnig: Letzte nächtliche Regenschauer in Osttirol und Oberkärnten klingen rasch ab, woraufhin sich auch bald die Sonne zeigt. Vor einem herannahenden Wetterumschwung wird es mit Höchstwerten zwischen 27 und 32 Grad noch einmal hochsommerlich heiß, nach morgendlichen Temperaturen von 14 bis 18 Grad.

Gewitter „lassen nicht lange auf sich warten“

Im Laufe des Tages steht jedoch ein Wetterwechsel bevor: „Ab Mittag nimmt die Quellbewölkung zu und über den Bergen im Westen und Norden lassen erste Gewitter nicht lange auf sich warten. Mit einer Kaltfront ziehen dann am Nachmittag und abends recht verbreitet Schauer und Gewitter von Nordwesten über Kärnten hinweg“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria.

Lokale Unwettergefahr

Die Gewitter können stellenweise heftig ausfallen, weshalb lokal mit einer Unwettergefahr zu rechnen ist, heißt es. Während die Kaltfront von Nordwesten her über das Land zieht, werden die Gewitter im Jauntal am spätesten erwartet.