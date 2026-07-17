Karte zeigt, wo am Freitag in Kärnten starke Gewitter drohen

Blitze, Hagel und Überschwemmungen? Eines steht fest: Am Freitagnachmittag wird es ungemütlich in Kärnten. Die GeoSphere Austria hat für Teile des Bundeslandes sogar eine orange Unwetterwarnung ausgegeben.

Starke Gewitter ziehen am Freitag über Kärnten hinweg. Das geht aus Prognosen mehrerer Wetterdienste hervor. „Am Nachmittag steigt die Gefahr kräftiger, lokal unwetterartiger Gewitter mit heftigem Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen“, heißt es vonseiten der GeoSphere Austria. Die Meteorologen haben für Teile des Bundeslandes sogar eine orange Unwetterwarnung ausgegeben – 5 Minuten berichtete. Auf einer Karte ist zu sehen, dass es vor allem in Unterkärnten ungemütlich werden kann.

©Geosphere Austria Eine Karte der GeoSphere Austria zeigt, wo in Kärnten am Freitag kräftige Gewitter drohen.

Muren und Überschwemmungen möglich

„In Oberkärnten ziehen recht bald dichtere Wolken auf und voraussichtlich kommt es dort schon vormittags zu gewittrigen Regenschauern“, erklären die Fachleute. Anschließend lockert es dann nochmals auf. Die Temperaturen klettern auf bis zu 30 Grad. Eine Kaltfront aus Nordwesten sorgt dann jedoch abermals für teils heftige Gewitter. „Lokal besteht Unwettergefahr.“ Die Meteorologen raten, bewegliche Gegenstände im Freien, wie z. B. Partyzelte, Trampoline oder Gartenmöbel, zu sichern. Auch sollten sich die Kärntner auf mögliche Verzögerungen im Straßen- bzw. Schienenverkehr einstellen. „Rechnen Sie außerdem mit vorübergehenden Stromausfällen.“ Der Grund: Aufgrund der Wetterlage könnte es zu umgestürzten Bäumen, Blitzschlägen sowie Muren und Überschwemmungen kommen.

Wie bereitest du dich auf das angekündigte Gewitter am Nachmittag vor? Ich bringe alles in Sicherheit. Auto, Balkonmöbel, Pflanzen und Co. Gar nicht, ich lasse das Wetter einfach auf mich zukommen. Ich nehme auf jeden Fall eine Regenjacke und eine Schirm mit. Ich bleibe heute lieber drinnen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Hagel und Sturmböen

Auch David Kaufmann von Tauernwetter geht von einer ähnlichen Entwicklung aus. Er führt aus: „Über Osttirol und Oberkärnten gehen bereits am Vormittag ein paar Regenschauer nieder, die sich rasch auch mit Blitz und Donner bemerkbar machen. Im weiteren Tagesverlauf heizt sich die Luft kräftig auf, und es entstehen verbreitet Regenschauer und Gewitter — am Nachmittag und frühen Abend können diese örtlich unwetterartig ausfallen.“ Die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) warnt in diesem Zusammenhang vor Starkregen, Hagel und Sturmböen.

©kk / privat Stellenweise kann es am Freitag auch hageln.

Unruhige Nacht

Tatsächlich soll die Schauer- und Gewittertätigkeit sogar bis in die Nacht anhalten. Laut der Prognose der Geosphere Austria wird sich die Wetterlage dann aber langsam wieder beruhigen. „Samstagfrüh halten sich teilweise noch Restwolken, Nebel- bzw. Hochnebelfelder. Stellenweise kann es im Osten auch noch Schauer geben. Im Laufe des Vormittags sollte sich dann vorübergehend in ganz Kärnten trockenes und recht sonniges Wetter durchsetzen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.07.2026 um 08:48 Uhr aktualisiert