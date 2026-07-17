Hohe staatliche Auszeichnung für ehemaligen Kärntner Klubobmann

Dem ehemaligen SPÖ-Klubobmann Herwig Seiser wurde eine besondere Ehrung zuteil: Er erhielt das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich – eine der höchsten Auszeichnungen des Staates.

Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) verlieh in Vertretung des Bundespräsidenten die Auszeichnung an Herwig Seiser. „Fast 15 Jahre lang stand Herwig Seiser an der Spitze des SPÖ-Landtagsklubs. Damit war er der längstdienende Klubobmann in der Geschichte der Kärntner Landespolitik und österreichweit sogar der zweitlängstdienende in der gesamten Zweiten Republik. In dieser Zeit hat er viel für Kärnten bewegt – von der Verfassungsreform über Verbesserungen beim Wohnbau und bei der Kinderbetreuung bis hin zur Bewältigung und Aufarbeitung der Hypo-Heta-Krise“, betont SPÖ-Klubobmann Luca Burgstaller, der Seiser in diesem Jahr in dieser Funktion nachgefolgt ist.

SPÖ-Klubobmann gratuliert

„Die Anerkennung, die sich Herwig Seiser mit seiner Arbeit weit über Kärnten hinaus erworben hat, findet nun ihren Ausdruck in einer ganz besonderen Auszeichnung: dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Es ist eine der höchsten Stufen des Ehrenzeichens“, gratuliert Burgstaller abschließend.