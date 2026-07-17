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Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Traktor, an dem ein Güllefass angehängt ist. Die Zugmaschine fährt gerade über eine grüne Wiese.
Die Freiwillige Feuerwehr Gmünd erhebt aktuell, wie viele Güllefässer im Gemeindegebiet bereit stehen.
Gmünd in Kärnten
17/07/2026
Feuerwehr-Erhebung

Kurios: Güllefässer sollen im Ernstfall Leben retten

Es waren unglaubliche Beispiele des Zusammenhalts. Mit Güllefässern halfen Landwirte kürzlich bei Löscharbeiten im Lesachtal sowie in Osttirol. Inspiriert davon hatten die Florianis der Feuerwehr Gmünd nun eine zündende Idee.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(168 Wörter)
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Die Freiwillige Feuerwehr Gmünd erhebt aktuell, wie viele Güllefässer im Gemeindegebiet bereit stehen. Was sich zunächst etwas kurios anhört, kann im Ernstfall Leben retten. Denn: „Bei Wald-, Flur- und Großbränden wird schnell viel Löschwasser benötigt. Güllefässer können dabei helfen, Wasser rasch zum Einsatzort zu bringen“, führen die Florianis online aus. Darum suchen sie derzeit Landwirte aus der Umgebung, welche bereit sind ihre Jauchewagen im Ernstfall als mobile Löschwasserbehälter zur Verfügung zu stellen.

Feuerwehr bittet Landwirte um Unterstützung

Die Feuerwehr arbeitet an einer Übersicht über die in der Gemeinde vorhandenen Güllefässer, um bei Bränden schnell und koordiniert handeln zu können. Landwirte mit einsatzbereiten Geräten werden deshalb gebeten, sich online einzutragen, sofern sie diese im Bedarfsfall freiwillig und nach Absprache bereitstellen würden. „Vielen Dank für eure ständige Bereitschaft und Unterstützung“, betonen die Kameraden abschließend.

Online-Erhebung

Hier geht es zur Güllefässer-Erhebung der Freiwilligen Feuerwehr Gmünd in Kärnten.

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