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Ein Bild auf 5min.at zeigt Feuerwehrleute, welche den Mähdrescher löschen. Einsatzfahrzeuge stehen rund um das landwirtschaftliche Gerät.
Am Donnerstag ertönten die Sirenen im Bezirk St. Veit an der Glan.
Eppersdorf
17/07/2026
Brandeinsatz

Mähdrescher fing mitten am Feld plötzlich Feuer

Die Freiwilligen Feuerwehren Brückl, St. Filippen, Pischeldorf und St. Michael ob der Gurk wurden am Donnerstagabend auf ein Feld in Eppersdorf alarmiert. Dort brannte ein Mähdrescher.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)
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Am Donnerstag ertönten die Sirenen im Bezirk St. Veit an der Glan. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Mähdrescher bei Arbeiten auf einem Feld in Eppersdorf in der Gemeinde Brückl in Brand geraten. Vier Freiwillige Feuerwehren sowie die Polizei rückten zum Einsatz aus. „Dank des raschen Eintreffens der eingesetzten Feuerwehren konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert und somit Schlimmeres vermieden werden“, heißt es vonseiten der Kameraden. Nach umfangreichen Nachlöscharbeiten sie wieder einrücken.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Feuerwehrleute, welche den Mähdrescher löschen. Einsatzfahrzeuge stehen rund um das landwirtschaftliche Gerät.
©FF Brückl
Ein Mähdrescher geriet am Donnerstag in Brand.
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