Mähdrescher fing mitten am Feld plötzlich Feuer

Die Freiwilligen Feuerwehren Brückl, St. Filippen, Pischeldorf und St. Michael ob der Gurk wurden am Donnerstagabend auf ein Feld in Eppersdorf alarmiert. Dort brannte ein Mähdrescher.

Am Donnerstag ertönten die Sirenen im Bezirk St. Veit an der Glan. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Mähdrescher bei Arbeiten auf einem Feld in Eppersdorf in der Gemeinde Brückl in Brand geraten. Vier Freiwillige Feuerwehren sowie die Polizei rückten zum Einsatz aus. „Dank des raschen Eintreffens der eingesetzten Feuerwehren konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert und somit Schlimmeres vermieden werden“, heißt es vonseiten der Kameraden. Nach umfangreichen Nachlöscharbeiten sie wieder einrücken.