Kärntnerin geht mit Baumpflanz-Challenge viral

Sechsmal ist die humorvolle Fotografin und Content-Creatorin Bianca Puschl aus dem Lavanttal schon zur Baumpflanz-Challenge nominiert worden. Nun schrieb sie sogar einen Song darüber.

Pflanzen die Nominierten binnen einer Woche keinen Baum, dann müssen sie eine Jause spendieren. Das ist das Prinzip der Baumpflanz-Challenge. Die Kärntner Fotografin und Content-Creatorin Bianca Puschl wurde dazu schon so oft nominiert, dass sie ein sprichwörtliches Lied darüber singen kann. Dieses trägt den klingenden Namen „I hol den Bagger“.

Wart ihr auch zur Baumpflanz-Challenge nominiert? Natürlich, wir haben einen Baum gepflanzt. Mehrmals sogar! Ja klar. Wir haben eine Jause spendiert. Nein, bislang noch nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„A Åfferei he! Schon wieder so a tepates Loch gråben!“

Inzwischen hat Puschl schon mehrere Bäume gepflanzt. Videos davon teilt sie in regelmäßigen Abständen über die sozialen Medien – stets geprägt von einer kräftigen Prise Humor, einer gehörigen Portion Sarkasmus und natürlich Pferdinand. Aufgrund ihrer „engelsgleichen Stimme“ hat sie sich letztendlich sogar dazu entschlossen, ein Lied über diese „Åfferei“ aufzunehmen. Unterstützung erhielt sie dabei von Dominik Brei und dem Männerballett Fohnsdorf.

„Das bin i, wie i des Tanzbein schwing“

Und damit den Feuerwehren, Organisationen und Vereinen die Challenges nicht ausgehen, hat sie auch gleich eine weitere ins Leben gerufen. Diese lautet: „Zeig mir deinen Hüftschwung!“ Sie selbst macht es in dem Musikvideo ihres Hits, welches inzwischen über 14.400 Aufrufe zählt, schon einmal vor.