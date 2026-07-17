Ein Gipfel im Kanzleramt
Zu einem politischen Gipfel kam es heute, Freitag, in Wien im Kanzleramt.
Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) und sein Vize Martin Gruber (ÖVP) verhandelten mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) eine sogenannte Kärnten-Agenda. Diese Agenda enthält rund 50 Forderungen, die Kärnten an den Bund hat. Da geht es um Deregulierungen ebenso wie Anliegen der Sozialpartner, die von Fellner und Gruber dem Bund übermittelt wurden. Kärnten fordert auch mehr Mitsprache beim neuen EU-Finanzrahmen sowie Unterstützung des Bundes bei wichtigen Infrastrukturprojekten. „Wir erwarten uns vom Bund eine Partnerschaft auf Augenhöhe, um den Standort Kärnten voranzubringen“, fassten LH Fellner und LHStv. Gruber das Ziel ihres gemeinsamen Termins in Wien zusammen.