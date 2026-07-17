Theater-Highlight bei der BKS Bank: Gelungener Auftakt mit Kriminalkomödie

Begeisterter Applaus für das Ensemble Porcia: Rund 300 geladene Gäste der BKS Bank erlebten eine glanzvolle Vorpremiere der Krimikomödie bei den Komödienspielen Porcia.

Begeisterter Applaus für das Ensemble Porcia: Rund 300 geladene Gäste der BKS Bank erlebten eine glanzvolle Vorpremiere der Krimikomödie bei den Komödienspielen Porcia.

Der Vorstandsvorsitzende der BKS Bank, Nikolaus Juhász, betonte die langjährige Partnerschaft: „Der Besuch des Ensembles Porcia ist eine liegbewonnene Tradition in unserem Hause und wurde dieses Jahr wieder mit besonderer Vorfreude erwartet“, so Juhász. Gemeinsam mit Intendant Florian Eisner stimmte er das Publikum auf einen humorvollen, spannenden und überraschenden Theaterabend ein.

„Halbpension mit Leiche“

„Was ist hier wirklich geschehen?“: Die Leitfrage führt durch die rasante Kriminalkomödie „Halbpension mit Leiche“ des Autorenkollektivs „Die Acht“ um Tatjana Kruse. Die Ausgangslage: Eine Psychotherapeutin entlässt fünf ehemals gewaltbereite Patienten als geheilt und gründet mit ihnen zur Resozialisierung eine Frühstückspension. Doch schon am Eröffnungstag gerät der Plan ins Wanken, als ein strenger Prüfer eintrifft und plötzlich eine Leiche in der Lobby liegt. Daraus entwickelt sich ein herrlich absurdes, temporeiches Verwirrspiel, das genussvoll mit den typischen Genremustern bricht.

Lang anhaltender Beifall

Die Inszenierung unter der Regie von Susi Weber (Assistenz: Maria Weichesmüller) überzeugte mit perfektem Timing, präziser Figurenzeichnung und starker Atmosphäre. Für die visuelle und akustische Gestaltung sorgten Alexandra Burgstaller (Bühne), Katia Bottegal (Kostüme) und Wolfgang Rainer (Musik). Das begeisterte Publikum der BKS Bank honorierte die Leistung mit lang anhaltendem Beifall.