Wegen Unwetterwarnung: Kärntner Gemeinde sagt Public Viewing zum WM-Finale ab

Das WM-Finale steht an, doch in Wolfsberg fällt das Public Viewing ins Wasser. Wegen Unwetter- und Sturmwarnungen hat die Stadtgemeinde das geplante Event für kommenden Sonntag abgesagt.

Die größte Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten neigt sich dem Ende zu. Am kommenden Sonntag steht das Finale zwischen Spanien und Argentinien an, und im ganzen Land fiebern Fans den zahlreichen Public Viewings entgegen.

Aktuelle Prognose

Doch in Wolfsberg macht das Wetter der geplanten Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung: Wie die Stadtgemeinde Wolfsberg offiziell bekannt gab, kann das dortige Public Viewing aufgrund der aktuellen Prognose nicht stattfinden: „Leider müssen wir unser geplantes WM-Public-Viewing am Sonntag absagen. Aufgrund der angekündigten teils schweren Gewitter sowie der starken Windböen haben wir uns nach Rücksprache mit den beteiligten Wirten und der gesamten dahinterstehenden Logistik, die eine gewisse Vorlaufzeit benötigt, zu diesem Schritt entschlossen“, erklärt die Stadtgemeinde.

„Noch lange in Erinnerung bleiben“

Die Absage fällt den Verantwortlichen nach den bisherigen Erfolgen schwer. Die Stadtgemeinde ergänzte: „Wir durften bereits zwei großartige Public-Viewing-Abende am Hohen Platz und am Weiher erleben. Die tolle Stimmung, die Begeisterung für den Fußball und das gemeinsame Mitfiebern werden uns noch lange in Erinnerung bleiben.“