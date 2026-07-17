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Aktuell kommt es zu einer Sperre im Straßenverkehr.
Kärnten
17/07/2026
Verkehrsunfall

Schwerer Verkehrsunfall sorgt für Totalsperre in Kärnten

Ein schwerer Unfall am A10-Zubringer bei Lendorf sorgt für eine Totalsperre. Autofahrer müssen mehr Zeit einplanen, da der Verkehr großräumig in beide Richtungen umgeleitet wird.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)
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Autofahrerinnen und Autofahrer im Bereich Spittal an der Drau müssen aktuell Geduld aufbringen und deutlich mehr Zeit für ihre Fahrt einplanen. Nach einem schweren Verkehrsunfall, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren, ist der Zubringer Lendorf zur A10 Tauern Autobahn derzeit komplett für den Verkehr gesperrt.

Totalsperre

Die Totalsperre betrifft die Strecke von Lendorf in Fahrtrichtung Knoten Spittal zwischen den Kilometern 6,1 und 1,9 – die Verbindung ist in beiden Richtungen blockiert. Wie lange die Sperre noch andauern wird, ist derzeit noch unklar.

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