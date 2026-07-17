Akademischer Erfolg in Kärnten: 387 Personen feierten ihren Studienabschluss

Der heurige Jahrgang zeichnete sich unter anderem durch die ersten Absolventen in den neuen Weiterbildungsprogrammen Executive Master of Business Administration, Master of Laws (LL.M.) und General Management aus.

Der heurige Jahrgang zeichnete sich unter anderem durch die ersten Absolventen in den neuen Weiterbildungsprogrammen Executive Master of Business Administration, Master of Laws (LL.M.) und General Management aus.

An der CU – Carinthia University of Applied Sciences | Hochschule Kärnten feierten in dieser Woche 387 Absolventinnen und Absolventen aus 29 Nationen im Rahmen von fünf Sponsionsfeiern in Villach ihren Studienabschluss. Der heurige Jahrgang zeichnete sich unter anderem durch die ersten Absolventinnen und Absolventen in den neuen Weiterbildungsprogrammen Executive Master of Business Administration, Master of Laws (LL.M.) und General Management aus.

Höhepunkt der Feierlichkeiten

Ein Höhepunkt der Feierlichkeiten war die Ernennung von Peter Kaiser zum Ehrensenator der Hochschule. Als Ehrengäste waren die Landesräte Peter Reichmann und Sebastian Schuschnig bei den Zeremonien anwesend, wobei Reichmann insbesondere die Verdienste und das Engagement von Rektor Peter Granig für die Hochschulentwicklung hervorhob. Zudem nutzte die Institution den feierlichen Rahmen, um vier neue FH-Professuren zu verleihen.

Symbol für Flexibilität und Resilienz

Um die langfristige Verbundenheit mit den Alumni zu unterstreichen, wählte die Hochschule für den Abschlussjahrgang 2026 die Weide als Symbol für Flexibilität und Resilienz. Im Herbst wird dazu ein nachhaltiges Projekt umgesetzt: Auf einer Forschungsfläche in Metschach forsten Mitarbeitende ein Areal mit Weidenstecklingen auf, um eine neue Kopfweidenallee zu errichten, was angewandte Forschung direkt mit ökologischer Standortentwicklung verknüpft.