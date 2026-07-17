Brand bei Schweißarbeiten: 71-Jähriger verhindert Katastrophe mit Traktor

Bei Schweißarbeiten an einem Bauwagen in St. Urban kam es zu einem Schwelbrand. Ein 71-Jähriger verhinderte Schlimmeres, indem er den Anhänger geistesgegenwärtig mit einem Traktor wegzog.

In der Gemeinde St. Urban im Bezirk Feldkirchen führte ein 71-jähriger Mann am Freitag in den Morgenstunden Schweißarbeiten an einem Bauwagenanhänger durch. „Dabei dürfte es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Funkenflug in den Bereich der Zwischenwand und in weiterer Folge zu einem Schwelbrand gekommen sein“, erklärt die Landespolizeidirektion Kärnten.

Mit Traktor weggezogen

Gegen 12:50 Uhr stellte ein Nachbar eine Rauchentwicklung fest und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte der 71-jährige Mann den betroffenen Anhänger noch mithilfe eines Traktors von dem unmittelbar daneben befindlichen Wirtschaftsgebäude wegziehen, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Zur Bekämpfung des Brandes standen die Freiwilligen Feuerwehren St. Urban und St. Ulrich im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.07.2026 um 18:03 Uhr aktualisiert