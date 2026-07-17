Arbeitsunfall in Sachsenburg: 35-Jähriger bei Wartungsarbeiten schwer verletzt

In einer Firma in der Gemeinde Sachsenburg kam es am Freitag zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 35-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau führte an einer Produktionsmaschine Instandhaltungsarbeiten durch, nachdem zuvor ein Zahnriemen gerissen war. Für die Dauer der Reparaturarbeiten wurde die betroffene Anlage außer Betrieb genommen.

Hand zwischen Riemen und Riemenscheibe

Der Unfall ereignete sich, als der Arbeiter nach dem Anbringen des neuen Keilriemens dessen Spannung überprüfen wollte. In diesem Moment setzte sich der Riemen plötzlich in Bewegung. „Dabei geriet der Mann mit der Hand zwischen Riemen und Riemenscheibe und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungshubschrauber RK 1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Warum sich der ausgeschaltete Riementeil in Bewegung setzte ist noch Gegenstand von Ermittlungen“, ergänzt die Landespolizeidirektion Kärnten.