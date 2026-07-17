Prozess in Klagenfurt: Fast 100.000 Euro Schaden vorgetäuscht?

Am Landesgericht Klagenfurt steht ein Prozess wegen eines angeblich vorgetäuschten Einbruchs an. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Am Dienstag geht es um einen Fall, bei dem Gegenstände im Wert von fast 100.000 Euro abhandengekommen sein sollen.

Am Dienstag geht es um einen Fall, bei dem Gegenstände im Wert von fast 100.000 Euro abhandengekommen sein sollen.

Auch in der kommenden Woche stehen wieder zahlreiche Verhandlungen am Programm des Landesgerichtes Klagenfurt. Am Dienstag geht es sogar um einen Fall, bei dem Gegenstände im Wert von fast 100.000 Euro abhandengekommen sein sollen.

Einbruch mit hohem Schaden?

„Einer Erwachsenen wird zur Last gelegt […] die fingierte Anzeige eines Einbruchsdiebstahles getätigt zu haben, indem ihr Goldmünzen im Wert von 98.240 Euro sowie Bargeld und ein Saphirring gestohlen worden sein soll“, heißt es seitens der Medienstelle des Landesgerichtes Klagenfurt, welche ergänzt: „Ungeachtet ihrer diesbezüglichen Zeugenaussagen […] erstattete die Angeklagte eine Schadensmeldung an die Versicherung. Laut Anklageschrift habe das Ermittlungsverfahren ergeben, dass der von der Angeklagten behauptete Einbruchsdiebstahl nicht stattgefunden, sondern frei erfunden und somit die Strafverfolgungsbehörden getäuscht worden sein sollen, um zu einer unrechtmäßigen Versicherungszahlung zu gelangen“, heißt es weiter.

Vor Gericht

Nun muss sich die Frau am Dienstag vor einem Schöffengericht verantworten. Die Verhandlung ist für die Dauer einer Stunde angesetzt und beginnt um 14:30 Uhr. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.07.2026 um 18:48 Uhr aktualisiert