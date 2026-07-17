Hubschraubereinsatz nach Kletterunfall auf der Breitwand in Döbriach

Eine Klettertour auf der Breitwand endete für einen 64-jährigen Mann im Krankenhaus. Der gut ausgerüstete Sportler verlor beim Vorstieg den Halt und prallte trotz greifender Zwischensicherung gegen einen Felsvorsprung.

Ein schwerer Kletterunfall ereignete sich am Freitag gegen 11:30 Uhr im Klettergarten Breitwand in Döbriach (Gemeinde Radenthein, Bezirk Spittal/Drau), wie die Polizei berichtet. Zwei befreundete und gut ausgerüstete polnische Staatsangehörige waren gemeinsam in einer Mehrseillängenroute unterwegs, als der 64-jährige Vorkletterer plötzlich stürzte.

Schwere Verletzungen

„Er fiel zwar in die Zwischensicherung, geriet mit seinen Beinen jedoch auf eine hervorstehende Felsbank und verletzte sich schwer. Beide konnten sich noch zur Einstiegstelle begeben, wo sie auf das Eintreffen der Rettungskräfte warteten“, erklärt die Landespolizeidirektion Kärnten. Die Bergrettung transportierte den schwer verletzten Mann schließlich mit einer Trage zum Rettungshubschrauber, welcher ihn in das LKH Villach flog. Der 48-jährige Kletterpartner überstand den Vorfall unverletzt. Auch ein 5 Minuten-Leser meldete sich bei der Redaktion, dass er von dem Einsatz mitbekam.