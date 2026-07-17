Nach schwerer Krankheit: Klagenfurter Gärtnerin (51) verstorben

Die Klagenfurter Gärtnerin Eva Maria Wukoutz ist verstorben. Der Abschied findet bereits am Montag statt.

Um der Verstorbenen zu gedenken, wird am Montag, dem 20. Juli, ab 10 Uhr in der Zeremonienhalle St. Peter eine Aufbahrung eingerichtet.

Um der Verstorbenen zu gedenken, wird am Montag, dem 20. Juli, ab 10 Uhr in der Zeremonienhalle St. Peter eine Aufbahrung eingerichtet.

Die Klagenfurter Gärtnerbranche trauert um Eva Maria Wukoutz, die nach einer schweren Erkrankung im Alter von 51 Jahren verstorben ist. Sie leitete die gleichnamige Gärtnerei und führte das Familienunternehmen damit in der dritten Generation.

Vor zwei Jahrzehnten übernommen

Die dreifache Mutter trug bereits seit zwei Jahrzehnten die Verantwortung für den Betrieb, nachdem sie diesen damals aufgrund des plötzlichen Todes ihres Vaters übernahm, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Innerhalb der Branche war sie für ihre Expertise und ihren Einsatz geschätzt.

Persönlicher Abschied

Um der Verstorbenen zu gedenken, wird am Montag, dem 20. Juli, ab 10 Uhr in der Zeremonienhalle St. Peter eine Aufbahrung eingerichtet. Die örtliche Gemeinschaft und Wegbegleiter können dort persönlich Abschied nehmen, bevor um 13:30 Uhr die offizielle Begräbnisfeier beginnt.