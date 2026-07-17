Tragödie: Mann kommt nicht zum Mittagessen – Schwestern finden sein Autowrack

Ein 56-jähriger Autolenker kam in Rangersdorf von einem Güterweg ab. Nachdem er mittags nicht nach Hause kam, entdeckten seine Schwestern das Wrack in steilem Gelände. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag im Bezirk Spittal an der Drau. Ein 56-jähriger Mann lenkte gegen 7:30 Uhr seinen Pkw allein über den Güterweg Lainacher Kuhalm in der Gemeinde Rangersdorf. Er war dabei in Richtung Zwischenbergen unterwegs.

Schwestern fanden Auto

Als der Mann am Mittag nicht wie gewohnt zum Essen nach Hause zurückkehrte, machten sich seine zwei Schwestern Sorgen und begannen, nach ihm zu suchen. Gegen 14 Uhr entdeckten die beiden Frauen schließlich das Fahrzeugwrack, das etwa 100 Meter unterhalb des Güterwegs in steilem Gelände lag und setzten umgehend den Notruf ab.

Notarzt stellte Tod fest

Der alarmierte Notarzt konnte vor Ort jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Neben der Polizei standen bei dem Unfall der Rettungshubschrauber C7, die Freiwilligen Feuerwehren Lainach, Rangersdorf, Winklern und Stall sowie die Bergrettung Winklern und die Rettung Winklern im Einsatz.