Gewitter, Regen und 28 Grad: Das erwartet Kärnten am Samstag

Der Samstag bringt Abkühlung und unbeständiges Wetter nach Kärnten. Nach morgendlichen Nebelfeldern und kurzen sonnigen Phasen am Mittag folgen ab dem Nachmittag Regenschauer und Gewitter.

Das Wochenende bringt in Kärnten einen Wetterumschwung. Wie die Meteorologen der GeoSphere Austria prognostizieren, präsentiert sich der Samstag unbeständig und bringt eine spürbare Abkühlung nach den heißen Tagen.

Sonnenstunden zur Tageshälfte

Der Start in den Tag verläuft dabei vielerorts noch grau und feucht: „In der Früh halten sich teilweise Restwolken, Nebel- bzw. Hochnebelfelder, stellenweise kann es im Südosten auch schon Regenschauer geben“, heißt es vonseiten der Experten. Wer am Samstag etwas vorhat, sollte die Mittagsstunden nutzen, denn im Laufe des Tages soll sich dann vorübergehend wieder trockenes und recht sonniges Wetter durchsetzen.

Bis zu 28 Grad

Lange hält die Beruhigung jedoch nicht an: Bereits am Nachmittag bilden sich ausgehend vom Bergland rasch wieder Quellwolken, Regenschauer und Gewitter werden bis zum Abend wieder häufig. Während die Tiefstwerte in der Früh noch zwischen 14 und 18 Grad liegen, steigen die Temperaturen im weiteren Tagesverlauf nicht mehr so stark wie zuletzt: Am Nachmittag stehen schließlich 23 bis 28 Grad am Thermometer.