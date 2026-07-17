Stromausfall in Kärnten: Zwei Bezirke betroffen

In mehreren Kärntner Haushalten kommt es aktuellen Berichten zufolge zu Stromausfällen. Vor allem zwei Bezirke sind betroffen.

In Teilen Kärntens kommt es aktuell vermehrt zu Stromausfällen. Wie Leser gegenüber 5 Minuten berichten, sind plötzlich in verschiedenen Haushalten die Lichter ausgegangen.

©Kärnten Netz Ein Blick auf die Störungskarte.

Vor allem St. Veit betroffen

Ein Blick auf die Störungskarte von Kärnten Netz bestätigt die Meldungen: Der Schwerpunkt der Ausfälle liegt derzeit im Bezirk St. Veit an der Glan. Darüber hinaus liegen auch vereinzelte Berichte über Probleme aus Wolfsberg vor. Das genaue Ausmaß der Störungen ist momentan noch unklar. Bislang gibt es keine Angaben darüber, wie viele Haushalte tatsächlich ohne Strom sind und was die genaue Ursache ist.