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/ ©Montage: 5 Minuten & Canva
Bild auf 5min.at zeigt einen Stromkasten und eine Kerze.
Aktuell kommt es zu einem Stromausfall.
St. Veit/Wolfsberg
17/07/2026
Keine Energie

Stromausfall in Kärnten: Zwei Bezirke betroffen

In mehreren Kärntner Haushalten kommt es aktuellen Berichten zufolge zu Stromausfällen. Vor allem zwei Bezirke sind betroffen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
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In Teilen Kärntens kommt es aktuell vermehrt zu Stromausfällen. Wie Leser gegenüber 5 Minuten berichten, sind plötzlich in verschiedenen Haushalten die Lichter ausgegangen.

Das Bild auf auf www.5min.at zeigt einen Stromausfall.
©Kärnten Netz
Ein Blick auf die Störungskarte.

Vor allem St. Veit betroffen

Ein Blick auf die Störungskarte von Kärnten Netz bestätigt die Meldungen: Der Schwerpunkt der Ausfälle liegt derzeit im Bezirk St. Veit an der Glan. Darüber hinaus liegen auch vereinzelte Berichte über Probleme aus Wolfsberg vor. Das genaue Ausmaß der Störungen ist momentan noch unklar. Bislang gibt es keine Angaben darüber, wie viele Haushalte tatsächlich ohne Strom sind und was die genaue Ursache ist.

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