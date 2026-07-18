Riesenzecke breitet sich in Kärnten und der Steiermark aus

Zecken bleiben in Kärnten und der Südsteiermark nicht nur im hohen Gras. Mittlerweile wurden sie bis auf 2.000 Meter Seehöhe entdeckt. Auch die Riesenzecke, die aktiv nach Wirten sucht, wurde in beiden Bundesländern gefunden.

Zecken sind in Kärnten und der Steiermark längst kein reines Talproblem mehr: Sie kommen bis in hochalpine Lagen vor, während mit der Riesenzecke eine neue Art nachgewiesen wurde.

Zecken sind in Kärnten und der Steiermark längst kein reines Talproblem mehr: Sie kommen bis in hochalpine Lagen vor, während mit der Riesenzecke eine neue Art nachgewiesen wurde.

Nach den aktuellen Forschungsergebnissen sind Zecken heute über einen längeren Zeitraum aktiv als früher. In den 1970er-Jahren lag die Zeckengrenze noch bei etwa 700 Metern Seehöhe, erklärt Insektenforscher Christian Komposch gegenüber der „Kleinen Zeitung“. Später kletterte diese Grenze auf etwa 1.000 Meter, mittlerweile wurden die Tiere sogar auf 2.000 Metern festgestellt. In Osttirol traf es bereits Skitourengeher. Aus dem Bewohner von Wiesen und Waldrändern wird damit zunehmend ein kleiner Gipfelstürmer.

Neue Art im Land

Doch nicht nur in der Höhe gewinnt die Zecke an Boden. Inzwischen ist auch die sogenannte Riesenzecke in Kärnten angekommen. Ein bestätigter Fund stammt vom 25. Juli 2025 aus Velden. Das Tier misst ungefähr einen Zentimeter und kann vollgesogen eine Größe von rund 1,5 Zentimetern erreichen. Im Unterschied zu heimischen Arten wartet die Riesenzecke nicht bloß auf einen Wirt, sondern bewegt sich gezielt auf Pferde, Rinder, Schafe oder Menschen zu.

Krim-Kongo-Fieber Überträger?

Die Riesenzecke kann das Krim-Kongo-Fieber übertragen, das ohne Behandlung tödlich verlaufen kann. Beim Zeckenmonitoring 2025 wurden österreichweit neun Exemplare dieser Art gemeldet. Sieben davon kamen zur Untersuchung ins Labor. Bei keinem dieser Tiere wurde das Virus des Krim-Kongo-Fiebers entdeckt. Drei Zecken trugen allerdings das Bakterium Rickettsia aeschlimannii, das Krankheiten aus der Gruppe der Rickettsiosen auslösen kann.

Funde melden

Damit Fachleute den neuen Krabblern auf der Spur bleiben, wurde eine Zeckendatenbank eingerichtet. Gefundene Tiere können auf einem Blatt Papier befestigt und mit Angaben zum Fundort versehen werden. Abgegeben werden können sie beim Sammlungs- und Wissenschaftszentrum in der Liberogasse 6 in Klagenfurt. Im Jahr 2025 erhielt die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit insgesamt 8.298 Zecken. Drei Riesenzecken ohne Zusammenhang mit einer Auslandsreise wurden in der Steiermark und in Kärnten bereits gefunden.

Auch Tigermücken im Anflug

Neben den Zecken stehen auch invasive Mückenarten unter Beobachtung. Nachweise der Asiatischen Tigermücke gibt es unter anderem in Arnoldstein, Villach, Klagenfurt und Graz. In der steirischen Landeshauptstadt geht man nun gezielt gegen die kleinen Plagegeister vor: Über zehn Wochen werden in Liebenau, Jakomini und Straßgang jede Woche bis zu 200.000 sterile Männchen freigelassen. Sie stechen nicht und können zwar wildlebende Weibchen begatten, daraus entsteht jedoch kein Nachwuchs. Das österreichweit einzigartige Projekt soll die Population langfristig eindämmen. Gleichzeitig bleibt die Mithilfe der Bevölkerung entscheidend, denn schon kleine Wasseransammlungen auf Balkonen, in Höfen oder Gärten können zu Brutstätten werden.