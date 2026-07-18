Heftige Gewitter: Stromausfälle, Erdrutsch und mehrere Feuerwehreinsätze

In Teilen Kärntens ist es am Freitag ungemütlich geworden. Wetterexperten kündigten es bereits eine orange Wetterwarnung an – wir berichteten. Heftiger Starkregen, Sturmböen und punktuell Hagel wurden erwartet. Die Gewitter blieben nicht ohne Folgen: Es kam zu Stromausfällen, einem kleinen Erdrutsch, Bäume stürzten um – die Kärntner Feuerwehren hatten einiges zu tun.

Orange Wetterwarnung für Kärnten

Mehrere Wetterdienste warnten gestern vor Gewittern, möglichen Überschwemmungen, Hagel und Starkregen. „Am Nachmittag steigt die Gefahr kräftiger, lokal unwetterartiger Gewitter mit heftigem Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen“, hieß es dazu vonseiten der GeoSphere Austria. Vor allem Unterkärnten war betroffen. Auch die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) warnte bereits vor Regenschauern und heftigen Gewittern. Bis in die Nacht dauerte das stürmische Wetter an, was auch Stromausfälle zur Folge hatte.

Stromausfälle: Noch rund 300 Haushalte unversorgt

Bereits gestern Abend vermeldeten mehrere 5-Minuten-Leser Stromausfälle in Kärnten. Besonders betroffen ist der Bereich St. Veit an der Glan. Wie Robert Schmaranz von der Kärnten Netz auf Nachfrage von 5 Minuten am heutigen Samstag mitteilt, kam es aufgrund des Gewitters, einem Blitzeinschlag und einem Baumsturz zu den Ausfällen. „Derzeit sind noch rund 300 Haushalte unversorgt“, so Schmaranz. Die Kärnten Netz arbeitet an der Behebung, diese werde noch bis in die Mittagsstunden dauern. Die Ausfälle betreffen die Bereiche St. Veit, Meislding und Launsdorf.

©Kärnten Netz Die Störungskarte der Kärnten Netz zeigt aktuelle Stromausfälle [Stand 9 Uhr].

Unwetter: Zahlreiche Feuerwehreinsätze in Kärnten

Sirenenalarm gab es für die Feuerwehr Pisweg. „Heute wurden wir um 20.11 Uhr zu mehreren Einsätzen alarmiert“, schreiben die Florianis in den sozialen Medien. In Pisweg verstopfte durch den starken Regen ein Außenkanal, wodurch das Regenwasser in ein Haus eindrang. Die Verstopfung des Kanals konnte behoben werden und das Wasser welches in das Gebäude eindrang konnte abgepumpt werden, so die Feuerwehr weiter. Dann blockierten auf der Höhenstraße auf Höhe Gurkerberg mehrere Bäume die Straße. „Es konnten alles Schadstellen beseitigt werden und nach ca. 1,5 Stunden konnten wir wieder ins Rüsthaus einrücken“, so die Feuerwehr.

©Feuerwehr Pisweg | Sirenenalarm gab es für die Feuerwehr Pisweg. ©Feuerwehr Pisweg | In Pisweg verstopfte durch den starken Regen ein Außenkanal, wodurch das Regenwasser in ein Haus eindrang.

Kärntner Florianis rückten wegen Erdrutsch aus

Auf der Gurktal Bundesstraße (B93) kam es zu einem kleinen Erdrutsch, wie Hauptbrandinspektor Georg Holzer von der Feuerwehr Altenmarkt gegenüber 5 Minuten mitteilt. Die Alarmierung erfolgte um 20.09 Uhr. Die Florianis hatten alle Hände voll zu tun, auch eine Privatperson half mit ihrem Traktor bei den Aufräumarbeiten. Nach circa einer Stunde war der Einsatz beendet. Rund 17 Personen waren vor Ort. Auch die FF Glödnitz war gemeinsam mit der FF Metnitz auf der Flattnitz im Einsatz. Hier lagen größere Steine auf der Straße, welchen von den tatkräftigen Feuerwehren weggeräumt wurden.

©Freiwillige Feuerwehr Altenmarkt | Auf der Gurktal Bundesstraße (B93) kam es zu einem kleinen Erdrutsch, wie Hauptbrandinspektor Georg Holzer von der Feuerwehr Altenmarkt gegenüber 5 Minuten mitteilt.

Kärnten: Unbeständiges Wetter setzt sich fort

Wie Wetterexperte Paul Rainer von der Geosphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten mitteilt, setzt sich am Wochenende das unbeständige Wetter fort. Die Luft bleibt schwül. „Heute wird es zwar vorübergehend etwas auflockern, aber die Sonne dürfte nicht so oft zum Vorschein kommen“, so der Meteorologe. Ab Mittag dann bilden sich über dem Bergland dann wieder erste gewittrige Schauer. „Am Abend kann es recht verbreitet in Kärnten Gewitter geben“, heißt es. Punktuell ist auch Starkregen möglich. Dann soll sich die Lage über Nacht etwas beruhigen. Uns erwarten heute 26 bis maximal 28 Grad.

Kräftige Gewitter in Kärnten voraus

Auch die „Skywarn Austria“ prognostiziert für heute kräftige Gewitter: „Entlang der Alpen liegt weiterhin eine nur langsam ziehende Kaltfront. Von ihr werden wiederholt Tröge nach Südosten geführt, wodurch die Atmosphäre entlang der Alpen und im Bereich der Südalpen labil bleibt.“ Vor allem der Süden Österreichs ist betroffen. „Die kräftigsten Entwicklungen werden nach aktuellem Stand in Kärnten sowie in der Steiermark – insbesondere im Mur- und Mürztal – erwartet“, heißt es.

Sonntag: Windspitzen von 60 bis 80 km/h in Kärnten

Der Sonntagvormittag verläuft ruhig. Dann ab Mittag kann es im Bergland wieder gewittrig werden. „Die Störung soll erst am Nachmittag eintreffen. Doch am Sonntag erwarten uns stärkere Windböen mit Spitzen von 60 bis 80 km/h“, so Rainer. Der Sonntag hält rund 27 Grad für uns bereit. Am Monttag wird es dann etwas kühler, auch sollten kaum mehr Gewitter dabei sein. Es macht sich freundliches Wetter breit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.07.2026 um 09:35 Uhr aktualisiert