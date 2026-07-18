Leichtathletik-EM: Villacher läuft auf Platz elf in Europa

Sebastian Kofler vom LC Villach zeigte bei den European Athletics U18 Championships in Rieti eine starke Leistung über 800 Meter.

Mit Platz elf in Europa zählt er zu den besten U18 Läufern des Kontinents.

Mit Platz elf in Europa zählt er zu den besten U18 Läufern des Kontinents.

Bereits im Vorlauf überzeugte der junge Villacher Athlet mit einem souveränen Sieg. Mit einer Zeit von 1:54,59 Minuten qualifizierte er sich damit absolut verdient für das Halbfinale.

Starke Leistung von Sebastian Kofler

Im Halbfinale legte Sebastian noch einmal nach und lief starke 1:53,98 Minuten. Damit belegte er in seinem Lauf den vierten Platz. Ein kleiner Konzentrationsfehler auf den letzten Metern kostete ihn letztlich den Einzug ins große Finale – am Ende fehlten lediglich 5 Hundertstelsekunden, teilt der Verein mit.

Zählt zu den besten U18 Läufern des Kontinents

Trotz der knapp verpassten Finalqualifikation kann Sebastian auf eine beeindruckende Europameisterschaft zurückblicken. Mit Platz elf in Europa zählt er zu den besten U18 Läufern des Kontinents, ein großartiger Erfolg, auf den er stolz sein kann, freut sich der Verein.