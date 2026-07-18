Großeinsatz: Alko-Lenker (21) stürzt über Steilhang – 18-Jähriger holte Hilfe

Heute in den frühen Morgenstunden kam es in Assling (Lienz) zu einem folgenschweren Unfall. Ein 21-Jähriger stürzte mit seinem Auto samt Mitfahrern einen steilen Hang hinunter.

Am 18. Juli 2026 kam ein 21-jähriger Österreicher mit seinen Auto gegen 2.45 Uhr im Gemeindegebiet von Assling von der Straße ab, durchstieß die dortige Leitblanke und stürzte in der Folge über einen steilen Hang hinab.

Ist nach Hause gelaufen und hat Rettung gerufen

Ein im Fahrzeug mitfahrender 18-jähriger Österreicher konnte sich selbständig aus dem Unfallwrack befreien. Nachdem dieser sein Mobiltelefon nicht mehr finden konnte, musste er zunächst nach Hause laufen und von dort die Rettungskette in Gang setzen, teilt die Polizei mit.

Mitfahrer in kritischem Zustand

Ein weiterer im Fahrzeug mitgefahrener 18-jähriger Österreicher musste durch die alarmierten Rettungskräfte geborgen werden und in kritischem Zustand in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert werden. Der 21-jährige Lenker wurde eingeklemmt und musste nach der Bergung mit leichten Verletzungen ebenfalls in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert werden.

Alkotest verlief positiv

Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv, so die Beamten weiter. Unzählige Einsatzkräfte waren vor Ort. Im Einsatz standen: Die FFW Assling und Lienz mit insgesamt 56 Einsatzkräften und sieben Einsatzfahrzeugen, die Bergrettung Lienz mit 15 Einsatzkräften, die Rettung Lienz mit einem First Responder, drei RTW-Besatzungen und einer NAW-Besatzung sowie zwei Polizeistreifen.