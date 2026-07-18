Sommersponsion, Ehrung und Wechsel an der Spitze am Campus Spittal

Landeshauptmann a. D. Peter Kaiser wurde zum Ehrensenator der Carinthian University ernannt, zugleich wurde der scheidende Rektor Peter Granig für seine Verdienste um den Hochschul- und Wissenschaftsstandort Kärnten gewürdigt. Unter den Ehrengästen befanden sich Bildungslandesrat Peter Reichmann, auch in Vertretung für LH Daniel Fellner und LR.in Beate Prettner, sowie Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig.

Gratulation an alle Absolventen

Reichmann gratulierte allen Absolventen zum erfolgreichen Abschluss und dankte Granig für dessen prägende Arbeit an der Spitze der Fachhochschule. In seiner Ansprache hob Reichmann hervor, dass der Rektor die FH Kärnten in den vergangenen Jahren entscheidend weiterentwickelt und ihre Position als Innovations- und Bildungsstandort nachhaltig gestärkt habe. „Peter Granig hat die Fachhochschule Kärnten nicht nur erfolgreich geführt, sondern ihr gemeinsam mit seinem Team eine klare strategische Ausrichtung gegeben. Unter seiner Leitung wurden Forschung, Internationalisierung und die Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Industrie konsequent ausgebaut. Davon profitieren unsere Studierenden ebenso wie der gesamte Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Kärnten“, betonte Reichmann.

Besondere Würdigung

Besonders würdigte der Bildungslandesrat den von Granig initiierten Innovationskongress, der internationale Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Wirtschaft nach Kärnten gebracht und die Sichtbarkeit des Landes als Innovationsstandort wesentlich erhöht habe. „Eine starke Fachhochschule ist ein entscheidender Motor für Innovation, Fachkräftesicherung und regionale Entwicklung. Peter Granig hat dafür nachhaltige Grundlagen geschaffen, die weit über seine Amtszeit hinaus wirken werden“, so Reichmann.

©LPD Kärnten/Pleschberger | Am Foto: LR Peter Reichmann, LR Sebastian Schuschnig, Aufsichtsratsvorsitzende Beate Gfrerer, GF Martin Waiguny, AltLH Peter Kaiser ©LPD Kärnten/Pleschberger | Am Foto: GF Martin Waiguny, AltLH Peter Kaiser, Rektor Peter Granig ©LPD Kärnten/Pleschberger | Am Foto: LR Peter Reichmann, Rektor Peter Granig

Letzte Worte des scheidenden Direktors

Granig, der seine Eröffnungsrede dafür nutzte, um auf die Bedeutung der Demokratie hinzuweisen, richtete sich an die Absolventen mit den Worten: „Demokratie lebt von Menschen die sich verantwortlich zeigen und sich einbringen. Was auch immer Sie tun, tun Sie es mit Haltung, Würde und Respekt. Die Zukunft der Demokratie liegt nicht in den Händen weniger, sondern in den Herzen vieler.“ Seiner Nachfolgerin, der zukünftigen Rektorin Kathrin Stainer-Hämmerle, wünschte er für die Aufgabe alles Gute. „Es war mir eine Freude als Bildungsmanager in Kärnten tätig zu sein. Wir können gemeinsam auf eine Zeit zurückblicken, in der vieles gelungen ist“, so Granig, der sich darüber hinaus für die stets gute Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten bedankte.

„Wir sind alle stolz auf unsere Hochschulen und Universitäten“

Mit der Ernennung von Landeshauptmann a. D. Peter Kaiser zum Ehrensenator setzte die Fachhochschule Kärnten ein sichtbares Zeichen der Anerkennung für dessen langjähriges Engagement für Bildung, Wissenschaft und Forschung. „Es war wirklich eine Freude für mich als Rektor, einen Landeshauptmann gehabt zu haben, dem die Bildung so wichtig ist“, betonte Granig und bedankte sich für die große Unterstützung. Kaiser verlieh seiner Freude über die Auszeichnung Ausdruck und betonte: „Wir sind alle stolz auf unsere Hochschulen und Universitäten. Bitte macht weiter so!“