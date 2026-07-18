Premiere im Schloss Porcia: Erste lange Museumsnacht mit besonderer Lesung

Das Museum für Volkskultur im Schloss Porcia mit Museumsdirektor Franz Hössl lädt am Samstag, 25. Juli, erstmals zu einer langen Museumsnacht ein.

Am 25. Juli findet die erste lange Museumsnacht im Schloss Porcia statt.

Am 25. Juli findet die erste lange Museumsnacht im Schloss Porcia statt.

Ab 22.30 Uhr haben Besucher die Gelegenheit, die Ausstellungen in besonderer nächtlicher Atmosphäre zu erkunden und das Museum einmal aus einer ganz neuen Perspektive zu erleben.

Programmhöhepunkt

Ein weiterer Programmhöhepunkt folgt um 23 Uhr mit einer Lesung von Florian Eisner, dem Intendanten des Ensembles Porcia. „Die Veranstaltung endet um 0.15 Uhr. Der Eintritt zu dieser Museumsnacht ist grundsätzlich frei, wobei zur Unterstützung und Weiterentwicklung der musealen Arbeit eine Mindestspende von fünf Euro je Besucher erbeten wird“, teilen die Veranstalter mit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.