Skip to content
Region auswählen:
/ ©eggspress
Das Bild auf 5min.at zeigt das Schloss Porcia.
Am 25. Juli findet die erste lange Museumsnacht im Schloss Porcia statt.
Spittal an der Drau
18/07/2026
am 25. Juli

Premiere im Schloss Porcia: Erste lange Museumsnacht mit besonderer Lesung

Das Museum für Volkskultur im Schloss Porcia mit Museumsdirektor Franz Hössl lädt am Samstag, 25. Juli, erstmals zu einer langen Museumsnacht ein.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Ab 22.30 Uhr haben Besucher die Gelegenheit, die Ausstellungen in besonderer nächtlicher Atmosphäre zu erkunden und das Museum einmal aus einer ganz neuen Perspektive zu erleben.

Programmhöhepunkt

Ein weiterer Programmhöhepunkt folgt um 23 Uhr mit einer Lesung von Florian Eisner, dem Intendanten des Ensembles Porcia. „Die Veranstaltung endet um 0.15 Uhr. Der Eintritt zu dieser Museumsnacht ist grundsätzlich frei, wobei zur Unterstützung und Weiterentwicklung der musealen Arbeit eine Mindestspende von fünf Euro je Besucher erbeten wird“, teilen die Veranstalter mit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at