Nikotin, Alkohol und Co.: Kärnten erhöht Mittel für Suchtprävention

Der Suchtbeirat berät das Land Kärnten fachlich bei der Entwicklung von Strategien im komplexen Themenfeld Sucht. Er setzt sich aus Experten zusammen, die hauptberuflich mit betroffenen Menschen arbeiten, teilt das Land Kärnten in einer Aussendung mit. „Sucht ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Deshalb sind Vernetzung, fachlicher Austausch und evidenzbasierte Maßnahmen unverzichtbar“, so die Landesrätin.

Kärnten nimmt bundesweit Vorreiterrolle in „Harm Reduction ein“

Im Suchtbeirat wurde bestätigt, dass Kärnten bundesweit eine Vorreiterrolle im Bereich „Harm Reduction“ einnimmt, heißt es weiter. Ziel dieses Ansatzes ist es, Menschen mit Suchterkrankungen ohne sofortige Abstinenzforderung zu begleiten und Gesundheitsrisiken zu minimieren. Maßnahmen wie Spritzentausch oder „Drug Checking“ – ein entsprechendes Projekt läuft in Kärnten seit einem Jahr – tragen wesentlich zur Prävention von Infektionen und Überdosierungen bei. Auch der präventive Zugang in Kärnten findet Anerkennung. Prettner sagt dazu: „Wir setzen seit Jahren auf die Ausbildung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, um Suchtprävention nachhaltig im pädagogischen Arbeitsalltag zu verankern oder riskanten Konsum frühzeitig zu erkennen. Dies ist – und das ist wissenschaftlich fundiert – viel wirksamer als punktuelle Workshops für Kinder und Jugendliche.“

Häufigste Abhängigkeit: Nikotin

Ein Blick auf die österreichische Suchtstatistik zeigt, dass Sucht vielfältig ist, wird weiter mitgeteilt. Nikotin bleibt die häufigste Abhängigkeit (24 Prozent), wobei klassische Zigaretten zurückgehen und E-Zigaretten sowie Nikotinbeutel besonders bei jungen Menschen nach wie vor zunehmen. Rund fünf Prozent der Bevölkerung (rund 30.000 in Kärnten) weisen einen riskanten Alkoholkonsum auf. Etwa ein Prozent ist von Spielsuchterkrankungen betroffen, während problematischer Drogenkonsum mit Opiat-Beteiligung bei rund 0,5 Prozent liegt. Verbesserte Diagnostik und eine offenere gesellschaftliche Haltung führen dazu, dass sich mehr Betroffene in Behandlung begeben. „Das bedeutet nicht mehr Süchtige, sondern mehr Menschen, die Hilfe annehmen“, betont die Landesrätin. Die aktuellen Versorgungszahlen verdeutlichen den steigenden Bedarf, heißt es weiter. So ist die Zahl der betreuten Personen von 4.730 im Jahr 2024 auf 5.084 im Jahr 2025 gestiegen. In der medikamentösen Erhaltungstherapie wurden im Jahr 2025 1.856 Menschen betreut.

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Mittel wurden auf 7,3 Millionen Euro im Jahr 2026 erhöht

Dies spiegelt sich im Budget der Kärntner Suchtprävention und -koordination wider. Die Mittel für Suchtprävention und Suchthilfe wurden seit 2018 von 2,9 Millionen Euro auf 7,3 Millionen Euro im Jahr 2026 erhöht und damit weit mehr als verdoppelt, so vonseiten des Landes. Seit 2025 wurden mehrere neue Maßnahmen gestartet. Das Lebenskompetenzprogramm „Gemeinsam stark werden“ wurde auf den elementaren Bildungsbereich ausgeweitet. Bereits 479 Volksschul-Lehrkräfte sowie 186 Kindergartenpädagoginnen und -Pädagogen sowie Assistenzkräfte haben die entsprechende Fortbildung abgeschlossen. Weitere Fortbildungen für Pädagogen und Lehrlingsausbildner werden für alle Altersgruppe bis 18 Jahren umgesetzt, teilt das Land weiter mit.

500 mehr Plätze an Drogenambulatorien in Villach und Klagenfurt

Parallel dazu wurden die Kapazitäten in den Drogenambulatorien Klagenfurt und Villach um 500 Plätze erhöht. Insgesamt stehen nun 2.320 Behandlungs- und Betreuungsplätze zur Verfügung. Besonders stark nachgefragt ist der neue Jugendschwerpunkt in der Drogenambulanz Klagenfurt, der seit April 2025 besteht. Mit dem Projekt „My Drug Check“ wurde zudem ein niederschwelliges Angebot zur anonymen Substanzanalyse etabliert, das vor gefährlichen Verunreinigungen und Überdosierungen warnt.

Land Kärnten bietet neues Unterstützungsangebot

„Feiern, aber klar“ ist ein neues Präventions- und Unterstützungsangebot des Landes Kärnten. Es richtet sich an alle, die Feste organisieren oder daran beteiligt sind, also beispielsweise Schulen, Vereine oder Veranstaltungsgruppen, die keine professionellen Eventagenturen sind. Ziel des Projekts ist es, eine verantwortungsvolle und sichere Festkultur zu fördern. Feiern soll möglich sein und Spaß machen, heißt es weiter. Gleichzeitig sollen die Risiken durch Alkohol und andere Substanzen reduziert und insbesondere junge Menschen besser geschützt werden.

©Büro LR.in Prettner Am Foto: Eva Maria Adlmann (Suchtkoordinatorin des Landes Kärnten), LRin Beate Prettner, Claudia Scheiber (Leiterin der Drogenambulanz Klagenfurt, AVS), Christina Steiner-Stanitznig (Sachgebietsleiterin Suchtprävention Land Kärnten)

Balance zwischen Feiern und Sicherheit

Im Mittelpunkt steht die Idee, eine Balance zwischen Feiern und Sicherheit zu finden: Niemand soll durch übermäßigen Alkoholkonsum oder riskante Situationen zu Schaden kommen, gleichzeitig sollen Begegnung, Gemeinschaft und eine positive Stimmung erhalten bleiben. Das Programm setzt deshalb auf gut zugängliche Unterstützung und praktische Hilfen für die Veranstalterinnen und Veranstalter. 2025 wurden bereits 34 Schulballkomitees in Kärnten erreicht.

Was das Programm bietet

Konkret bietet „Feiern, aber klar“ kostenfreie Beratung für Organisationsteams, Unterstützung bei der Planung sicherer Veranstaltungen sowie eine ausleihbare alkoholfreie Bar – die Genieß-BAR –, inklusive finanzieller Unterstützung für alkoholfreie Getränke. Ergänzt wird das Angebot durch Workshops für Organisationsteams sowie durch einen „Superball“-Guide speziell für Schulbälle mit klaren praktischen Empfehlungen für sichere Abläufe. Zusätzlich gibt es neuerdings auf allen gängigen Apps einen Podcast („Feiern. Aber klar. Der Podcast zwischen Rausch, Festkultur und Verantwortung”), der sich mit Festkultur, Verantwortung und Risikovermeidung beschäftigt und das Thema niedrigschwellig aufbereitet, wird abschließend betont.

Team Kärnten: Neue Wege in der Bekämpfung gehen

Neue Wege in der Sucht-Bekämpfung zu gehen fordert Team Kärnten-Chef Bürgermeister Gerhard Köfer: „Wie wir in den vergangenen Jahren auf tragische Art und Weise miterleben mussten, hat sich die gesamte Dramatik im Sucht- und Drogenbereich noch weiter verschlimmert. Sehr oft war feststellbar, dass Präventionsmaßnahmen nicht mehr gegriffen haben bzw. spätere Opfer für solche Angebote unerreichbar waren. All das ist ein Zeichen, dass bestehende Angebote auf den Prüfstand und neue, innovative Ansätze verfolgen werden müssen.“ Ein Beispiel laut Köfer sei die Möglichkeit, verstärkt ehemalige Süchtige einzusetzen, die ihre Erfahrungen schildern. Zudem sollen auch Hausärzte verstärkt in Präventionsmaßnahmen eingebaut werden. Essenziell sei laut Köfer, Betroffene nicht allein zu lassen und auch an den grundlegenden Bedingungen zu arbeiten, die oftmals zu Suchterkrankungen führen: „Perspektivenlosigkeit, Schulden, private Probleme – diese Dinge spielen sehr oft eine Rolle und hier brauchen Menschen frühzeitig Begleitung und Hilfe.“