Auto landet in Veldener Gastgarten: Einsatzkräfte vor Ort

Heute kam es gegen Mittag im Ortskern von Velden am Wörthersee zu einem besorgniserregenden Vorfall. Ein 5-Minuten-Leser wandte sich an die Redaktion und teilte mit, dass wohl ein Auto in ein Lokal reingefahren sei.

Heute kam es zu einem Vorfall in Velden am Wörthersee, derzeit befinden sich auch mehrere Einsatzkräfte vor Ort.

Heute kam es zu einem Vorfall in Velden am Wörthersee, derzeit befinden sich auch mehrere Einsatzkräfte vor Ort.

Auch Bilder und ein Video zeigen den aktuellen Feuerwehreinsatz vor Ort. So berichtete der Augenzeuge, dass die Person „um einen halben Meter meine Frau erwischt“ hätte, „meines Wissens nicht absichtlich“. Wir haben uns zu den bisherigen Geschehnissen schlau gemacht.

Rettung, Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Wie ein Sprecher der Feuerwehr im Gespräch mit 5 Minuten mitteilt, ist ein Fahrzeug in einen Gastgarten gefahren. Die Rettung, sowie die Freiwillige Feuerwehr Velden und die Polizei sind vor Ort. „Ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch unklar“, so der Sprecher weiter. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

©Leser | Heute kam es in Velden am Wörthersee zu einem Vorfall in einem Gastgarten.

Augenzeuge berichtet

Gegenüber 5 Minuten berichtet der Augenzeuge weiter: „Es war so knapp, mein Freund und seine Frau sind noch vor dem auto ausgewichen.“ Ersten Informationen zufolge, soll eine Frau in den Gastgarten gefahren sein. Zu diesem Zeitpunkt und am Wochenende ist in Velden erfahrungsgemäß so einiges los. Der Einsatz läuft, es wurde auch ein Sichtschutz aufgebaut. Weitere Informationen folgen.

©Leser | Heute kam es gegen Mittag im Ortskern von Velden am Wörthersee zu einem skurrilen Vorfall.

Zeuge schildert Vorfall

Ein weiterer Zeuge berichtet im Gespräch mit 5 Minuten: „Zum Glück gab es keine Toten. Nur Verletzte, so viel Blaulicht habe ich hier noch nie gesehen.“ Er schildert, dass eine offenbar 70-Jährige beim Versuch einzuparken das Bewusstsein verlor und dann mitten auf die Terrasse des beliebten „Börserl“ steuerte. Wie eine Polizeisprecherin gegenüber der „Kronen Zeitung“ bestätigt, gibt es Personen, die teilweise schwer verletzt sind, doch es bestehe keine Lebensgefahr. Die Polizei war dahingehend für 5 Minuten noch nicht erreichbar. Der Bereich ist großräumig abgesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.07.2026 um 14:08 Uhr aktualisiert