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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Stau auf der Autobahn.
Derzeit staut es sich in und um Kärnten.
Kärnten
18/07/2026
Blechkolonne

Stau auf Autobahnen: Hier müssen Autofahrer mit Verzögerungen rechnen

Derzeit kommt es um Kärnten zu Verzögerungen auf gewissen Autobahnen. Hier erfährst du mehr, wo es derzeit staut.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(179 Wörter)
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Gerade hat die Ferienzeit begonnen und dementsprechend sind auch unzählige in Richtung Süden unterwegs, sowie auch einige am Rückweg in ihre Heimat. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Straßen rund um Kärnten.

Stau auf der Karawankenautobahn

Auf der Karawankenautobahn (A11) staut es in Fahrtrichtung Laibach zwischen der Mautstelle Rosenbach – Karawankentunnel, heißt es vonseiten des ÖAMTC. Auch gibt es eine Polizeikontrolle. Der Zeitverlust beträgt für Autos derzeit rund 40 Minuten bei der Ausreise aus Österreich.

Stau auf der Tauernautobahn

Blockabfertigung gibt es aktuell vor dem Oswaldibergtunnel zwischen Villach West und der Abfahrt Ossiacher See. Der Grund ist laut „Antenne Kärnten“ hier eine Überlastung. Wie lange es hier zum Zeitverlust kommt, ist derzeit nicht bekannt.

Bist du heuer schon im Stau gestanden?

Ja, oft.
Einmal, aber da kurz.
Nein, ich hatte Glück.
Ich fahre nicht Auto.

Stau bei der Einreise nach Italien

Wie es weiter heißt, müssen Autofahrer derzeit mit Verzögerungen bei der Einreise von Italien nach Kärnten rechnen. Genauer gesagt auf der A23 vor der Mautstelle Ugovizza. Der Zeitverlust beträgt hier derzeit über eine Stunde.

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