Stau auf Autobahnen: Hier müssen Autofahrer mit Verzögerungen rechnen
Derzeit kommt es um Kärnten zu Verzögerungen auf gewissen Autobahnen. Hier erfährst du mehr, wo es derzeit staut.
Gerade hat die Ferienzeit begonnen und dementsprechend sind auch unzählige in Richtung Süden unterwegs, sowie auch einige am Rückweg in ihre Heimat. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Straßen rund um Kärnten.
Stau auf der Karawankenautobahn
Auf der Karawankenautobahn (A11) staut es in Fahrtrichtung Laibach zwischen der Mautstelle Rosenbach – Karawankentunnel, heißt es vonseiten des ÖAMTC. Auch gibt es eine Polizeikontrolle. Der Zeitverlust beträgt für Autos derzeit rund 40 Minuten bei der Ausreise aus Österreich.
Stau auf der Tauernautobahn
Blockabfertigung gibt es aktuell vor dem Oswaldibergtunnel zwischen Villach West und der Abfahrt Ossiacher See. Der Grund ist laut „Antenne Kärnten“ hier eine Überlastung. Wie lange es hier zum Zeitverlust kommt, ist derzeit nicht bekannt.
Bist du heuer schon im Stau gestanden?
Stau bei der Einreise nach Italien
Wie es weiter heißt, müssen Autofahrer derzeit mit Verzögerungen bei der Einreise von Italien nach Kärnten rechnen. Genauer gesagt auf der A23 vor der Mautstelle Ugovizza. Der Zeitverlust beträgt hier derzeit über eine Stunde.