„Ahnfrau“ spukt bis Ende August

Franz Grillparzers „Ahnfrau“ eine Gruselgeschichte rund um eine spukende weil wegen Untreue getötete Ehefrau hatte am Freitag auf der tausend Jahre alten Heunburg in Haimburg bei Völkermarkt Premiere.

Viele Theaterbesucher des ausverkauften Premiereabend gruselte es sicher auch noch am nächsten Tag, denn just als die Ahnfrau über die Bühne spukte tobte über der Burg ein Gewitter, genau passend zum Stück, spielt es sich doch alles in einer grauenvollen Gewitternacht ab. Kurz zum Inhalt: Über dem Hause Borotin lastet der Fluch der Ahnfrau, denn sie wurde dereinst in einer Liebensnacht mit ihrer Buhlschaft von ihrem Ehemann dabei ertappt und erdolcht. Dem alten Grafen, hervorragend dargestellt von Daniel Pascal, der auch Regie führte, ist einzig seine Tochter Berta, ausgezeichnet besetzt durch Valeri Anna Gruber, geblieben, deren Bruder mit drei Jahren im Schloßteich ertrank.

Die Ahnfrau spukt noch bis in in den August hinein

Es tritt Jaromin der einst Berta im Wald vor einer Vergewaltigung durch Räuber rettete als Besucher auf, glänzend besetzt durch Marc Laade wiederum verfolgt vom Hauptmann einer Suchmannschaft, eine Traumrolle für den aufstrebenden jungen Schauspieler dem Villacher Christof Wrussnig. Schließlich besiegt die Ahnfau, dargestellt ebenfalls einer Villacherin Elisabeth Kofler den Fluch, in dem der Graf und letztes Mitglied der von Borotins auf der Bühne erstochen wird. Beeindruckend auch Markus Fisher, welcher mit der Rolle eines Dieners besetzt war. Daniel Pascal beschreibt Grillparzers Stück als einen Horrorklassiker und packendes Schicksalsdrama. Ein Gruselabenteuer für die ganze Familie mit Gänsehauteffekt und feinem Witz garniert. Dem wurde der Abend vollkommen gerecht. Zum Ende gab es stehenden Applaus vom Publikum, in der Burgschenke wurde dann noch bis spät nach Mitternacht gefeiert.

©Wrussnig/Privat | Franz Grillparzers „Ahnfrau“ eine Gruselgeschichte rund um eine spukende weil wegen Untreue getötete Ehefrau … ©Wrussnig/Privat | … hatte am Freitag auf der tausend Jahre alten Heunburg in Haimburg bei Völkermarkt Premiere. ©Wrussnig/Privat | Zum Ende gab es stehenden Applaus vom Publikum, in der Burgschenke wurde dann noch bis spät nach Mitternacht gefeiert.

Das sind die kommenden Termine: Fr, 17. Juli 2026 um 20:00 Uhr

Do, 23. Juli 2026 um 20:00 Uhr

Di, 28. Juli 2026 um 20:00 Uhr

Mo, 3. August 2026 um 19:30 Uhr

Fr, 7. August 2026 um 19:30 Uhr

So, 9. August 2026 um 17:00 Uhr (Nachmittagsvorstellung)

Mi, 12. August 2026 um 19:30 Uhr

Sa, 15. August 2026 um 19:30 Uhr

Mi, 19. August 2026 um 19:30 Uhr

Fr, 21. August 2026 um 19:30 Uhr Weitere Informationen findest du hier auf der Website.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.07.2026 um 15:55 Uhr aktualisiert