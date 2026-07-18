Crash in Veldener Gastgarten: „Alle unter Schock“

Was für schreckliche Szenen am Samstagmittag in Velden am Wörthersee. Direkt auf dem Brunnenplatz nahe des Kurpark rauschte ein Auto völlig unvermittelt in den Gastgarten des beliebten Lokals Börserl.

Jetzt spricht die Inhaberin mit 5 Minuten „Ich war unterwegs und bekam diverse Anrufe plötzlich und hörte, was passiert war. Daraufhin bin ich natürlich sofort ins Lokal gefahren“, so Selina Schneider zu unserer Redaktion. Dort sah sie das Ausmaß der Tragödie – das Auto stand mitten auf der Terrasse …

„Gott sei Dank gab es keine Toten“

Die taffe Wirtin weiter: „Gott sei Dank gab es keine Toten, das war kein Amoklauf oder dergleichen! Aber es gab leider mehrere Verletzte. Eine ältere Frau verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und ist leider auf unsere Terrasse gesteuert. Eine Mitarbeiterin von mir und ein weiterer Mitarbeiter stehen unter Schock.“

„Börserl bleibt am Samstag geschlossen“

Die erfahrene Gastronomin zog unter dem Eindruck der Ereignisse sofort Konsequenzen. „Das Börserl bleibt am Samstag geschlossen. Meine Mitarbeiter sind wie gesagt unter Schock. Wir machen erst am Sonntagmorgen wieder auf.“ Ihr Interesse gilt jetzt nur dem Wohlergehen ihrer Truppe. Das sonst so belebte Areal war stundenlang abgesperrt.