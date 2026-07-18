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/ ©Pixabay / LaterJay Photography
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Spielplatz.
Einen gefährlichen Fund machte am Samstag ein Hundebesitzer in Althofen.
Althofen
18/07/2026
Köder ausgelegt

Gefährlicher Fund bei Kärntner Spielplatz: Polizei bittet um Hinweise

Im Bereich eines Kinderspielplatzes in Althofen wurden am Samstag Wurststücke gefunden, welche mit Rasierklingen und weißem Pulver präpariert waren. Die Polizei bittet nun um zweckdienliche Hinweise.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)
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Ein Hundebesitzer hatte Anzeige bei der hiesigen Polizeiinspektion erstattet, nachdem er zwei solcher Wurststücke im Bereich eines Kinderspielplatzes in Althofen im Bezirk St. Veit an der Glan (Kärnten) gefunden hatte. In ihnen steckte jeweils eine Rasierklinge. „Zudem befand sich darauf ein bislang unbekanntes weißes Pulver“, schildert die Exekutive.

Hinweise erbeten

„Personen, die im Bereich des Fundortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige zweckdienliche Hinweise zur Herkunft der ausgelegten Köder geben können, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Althofen unter der Telefonnummer 059133/2129 in Verbindung zu setzen“, heißt es vonseiten der Beamten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte durch die Wurststücke kein Schaden entstanden sein. Die aufgefundenen Köder wurden sichergestellt.

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