Schlammlawine flutet Mehrparteienhaus: Feuerwehr im Einsatz

Ein Mehrparteienhaus im Gemeindegebiet von St. Georgen am Längsee wurde am Samstag aufgrund von starken Regenfällen überflutet. Die Feuerwehr rückte zum Einsatz aus.

Eine Gewitterfront zog am Samstagnachmittag über die Gemeinde St. Georgen am Längsee im Bezirk St. Veit an der Glan. Infolgedessen wurde in der hiesigen Ortschaft Dellach Erdmaterial von einem angrenzenden Acker auf die Gemeindestraße gespült. „Das angeschwemmte Material verlegte wiederum einen Abflusskanal, wodurch die Wassermassen nicht mehr ordnungsgemäß abfließen konnten“, schildern die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Thalsdorf. Stattdessen steuerte die Schlammlawine direkt auf ein nahegelegenes Mehrparteienhaus zu.

Mehrparteienhaus überschwemmt

Die Mure trat in den Keller sowie in das Erdgeschoss ein. „Glücklicherweise blieben die Wohnungen selbst von den Wassermassen verschont“, heißt es vonseiten der Feuerwehrkameraden. Sie führten mit drei Fahrzeugen und zwei Anhängern die Aufräumarbeiten durch.