21 neue Defibrillatoren für Kärntens Ersthelfer

„Eine starke Notfallversorgung braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen und Partner, die dieses Engagement mittragen. Mit der Unterstützung der Privatstiftung Kärntner Sparkasse können wir unsere First Responder noch besser und moderner ausstatten“, betont Philipp Hlavacek, Geschäftsführer des Roten Kreuzes Kärnten. Dabei handelt es sich um geschulte Sanitäter, die ehrenamtlich tätig sind und zusätzlich zum Rettungsdienst alarmiert werden, sobald sich in ihrer unmittelbaren Umgebung ein Notfall ereignet. Häufig können sie noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte erste lebensrettende Schritte setzen.

Neue Defibrillatoren stärken Notfallhilfe in Kärnten

Gespendet wurde eine Summe in Höhe von 20.400 Euro. „Als Privatstiftung Kärntner Sparkasse freuen wir uns, mit neuen Defibrillatoren einen Beitrag leisten zu können, der im Ernstfall Leben retten kann“, erklärt Johann Lintner, Vorstandsvorsitzender der Privatstiftung Kärntner Sparkasse. Viele der aktuell genutzten Geräte sind bereits seit Jahren im Einsatz. Für einzelne Modelle fehlen inzwischen wichtige Ersatzteile wie Akkus oder Elektrodenpads. Dank der Unterstützung der Privatstiftung Kärntner Sparkasse können die Defibrillatoren nun ersetzt werden. „Jede Investition in die Ausstattung unserer First Responder ist eine Investition in mehr Sicherheit für die Kärntner Bevölkerung“, freut sich Martin Pirz, Präsident des Roten Kreuzes Kärnten. „Damit wird die notfallmedizinische Versorgung in Kärnten nachhaltig gestärkt.“