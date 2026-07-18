Kaltfront bringt am Sonntag Gewitter nach Kärnten

Der Sonntag startet in Kärnten meist noch freundlich und sonnig. Am Nachmittag zieht jedoch eine Kaltfront auf, die verbreitet Regenschauer und Gewitter mit sich bringt.

Der Sonntagvormittag zeigt sich in Kärnten noch von seiner freundlichen Seite und bringt längere Sonnenscheinphasen. Lokale Hochnebelfelder, die sich über dem Klagenfurter Becken gebildet haben, lockern bald auf. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 11 und 16 Grad.

Kaltfront bringt Gewitter nach Kärnten

„Am Nachmittag werden die Wolken rasch wieder dichter“, kündigen die Meteorologen der Geosphere Austria an. Im weiteren Tagesverlauf zieht eine Kaltfront über das Bundesland hinweg. In der Folge müssen die Kärntner verbreitet mit Regenschauern und einzelnen Gewittern rechnen. Zudem kommt lebhafter bis kräftiger Wind aus Nord auf. Tagsüber erreichen die Höchstwerte 21 bis 26 Grad.