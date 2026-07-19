Alkoholisiert am Steuer eingeschlafen: 27-Jähriger verliert Führerschein

In Oberdrauburg gönnte sich ein 27-Jähriger eine ungewöhnliche Pause: Er schlief am Lenkerplatz, während der Motor lief. Die Polizei weckte ihn und nahm ihm den Führerschein ab.

In Oberdrauburg (Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten) fiel am Samstagabend, dem 18. Juli 2026, ein Fahrzeug am Fahrbahnrand auf. Der Motor lief, obwohl der Wagen dort bereits seit längerer Zeit stand. Gegen 23.20 Uhr wurde deshalb die Polizei verständigt. Die Beamten machten sich auf den Weg zu dem Fahrzeug. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen 27-jährigen Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau. Er saß auf dem Lenkerplatz und schlief. Der Motor des Fahrzeugs lief zu diesem Zeitpunkt weiterhin. Daraufhin führten die Beamten eine Lenkerkontrolle durch.

Alkohol festgestellt

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten eine mittelgradige Alkoholisierung fest. Einen genauen Alkoholwert nannte die Landespolizeidirektion Kärnten nicht. Dem 27-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Außerdem untersagten ihm die Beamten die Weiterfahrt. Damit war der Einsatz für den Mann noch nicht beendet. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilt, wird der 27-Jährige angezeigt.