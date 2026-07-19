Tauernschleuse kurzzeitig gesperrt: Das ist der Grund

Heute kommt es zu einer vorübergehenden Sperre der ÖBB Tauernschleuse. Alle Informationen dazu bekommst du hier.

Eine 5-Minuten-Leserin wandte sich heute Vormittag an die Redaktion um mitzuteilen dass sie die ÖBB Tauernschleuse benutzen wollte, doch diese sei wohl bis auf weiteres gesperrt. „Wir fuhren gerade zum Bahnhof, aber direkt davor steht ein kleiner Verkehrshut mit dem Zettel daran“, erzählt sie.

Technisches Gebrechen sorgt für Sperre

Wie Klaus Baumgartner, Sprecher der ÖBB, auf Nachfrage von 5 Minuten informiert, ist der Tauerntunnel ganz normal geöffnet, nur der Autozug kann nicht fahren. Grund dafür „ist ein technisches Gebrechen“. Wie es weiter heißt, fahren alle Züge, mit Ausnahme der Autozüge. Derzeit wird an der Behebung gearbeitet und sollte voraussichtlich bis zwölf Uhr bereits gelöst sein.