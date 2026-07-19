Personen auf Zugleisen: Koralmbahn konnte stundenlang nicht fahren

Gestern kam es zu einer Unterbrechung der Koralmbahn. Diese konnte mehrere Stunden lang nicht fahren. Der Grund: Personen befanden sich im Gleisbereich.

Am Abend kam es plötzlich zu einer Sperre der Koralmbahn. Bahnfahrer mussten sich etwas gedulden. Grund dafür waren Personen, die sich im Gleisbereich befanden. Daher waren zwischen dem Bahnhof St. Paul im Lavanttal und dem Bahnhof Weststeiermark keine Fahrten mehr möglich.

Sperre dauerte mehrere Stunden an

Wie Klaus Baumgartner, Sprecher der ÖBB, auf Nachfrage von 5 Minuten informiert, dauerte die Sperre von circa 19.30 Uhr bis kurz nach 22 Uhr. Infolgedessen kam es zu Verspätungen. Wie viele Personen sich im Gleisbereich befanden ist nicht bekannt. Doch das Prozedere dauerte einige Stunden.

Bereich musste abgesucht werden

Baumgartner teilt weiter mit, dass man hierbei zunächst alles absuchen musste. „Erst dann kann die Strecke wieder freigegeben werden“, so der ÖBB-Sprecher gegenüber 5 Minuten. Bis dahin wurden sämtliche Züge angehalten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.07.2026 um 09:25 Uhr aktualisiert