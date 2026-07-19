Kärnten im Dauerwahlkampf

Das bedeutet nichts Gutes. Mehr noch: Das kann ja lustig werden. Kärnten steuert auf einen eineinhalbjährigen Dauerwahlkampf zu. Mehr noch: Kärnten ist schon mittendrinnen in diesem Wahlkampf.

Die Ausgangslage ist klar: Anfang März 2027 werden die Bürgermeister und Gemeinderäte gewählt, Anfang März 2028 ein neuer Landtag. Da bliebe also noch durchaus Zeit für konstruktives und seriöses Arbeiten im Interesse der Menschen. Ist halt vermutlich zu viel verlangt.

Wahlkampf hin oder her

Ganz vorne dabei: die FPÖ. Die Freiheitlichen schicken eine gewisse Marlies Gasser durch das Internet und die verschiedenen Plattformen. Die Dame darf gegen den „nicht gewählten Landeshauptmann Fellner“ wettern. Hier wird die Bevölkerung schlicht für dumm verkauft. Man unterstellt damit die fehlende Direktwahl des Landeshauptmannes. Liebe FPÖ, die gibt es nicht. In Kärnten wird der Landeshauptmann einzig und allein vom Landtag gewählt. So wie auch ein gewisser Jörg Haider und ein gewisser Gerhard Dörfler vom Landtag gewählt wurden. Waren das auch „nicht gewählte Landeshauptleute“? Wahlkampf hin oder her, man sollte schon in der Realität der Landesverfassung bleiben.

Wunsch ans Christkind

Auch die Roten kämpfen bereits intensiv und das mit dem vergleichsweise harmlosen Slogan „Wir für hier“. Das ist zwar ziemlich nichtssagend, aber zumindest nicht untergriffig. Mit großer Sicherheit darf angenommen werden, dass auch die weiteren Mitbewerber, sprich ÖVP, Team Kärnten & Co. den Sommer für Kampagnen nützen werden. Denn die Werbeflächen sind um diese Zeit am günstigsten. Fassen wir zusammen: Unsere Politik scheint Abwanderung, Landesverschuldung, Wirtschaftsankurbelung und mehr nicht die oberste Priorität einzuräumen, sie will sich lieber wahlkämpfend auf die beiden eingangs erwähnten Termine zubewegen. Wäre man Optimist, müsste man den Damen und Herren zurufen: „Arbeitet bis zum letzten Augenblick!“ Aber man ist halt auch Realist und weiß, dass das ein Wunsch ans Christkind wäre.