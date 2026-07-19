Spatenstich für neues Generationen-Wohnhaus in St. Kanzian

In St. Kanzian wurde kürzlich der offizielle Spatenstich für ein neues Generationenwohnhaus gesetzt. Die Neue Heimat errichtet dort 16 leistbare Wohnungen, die Jung und Alt näher zusammenbringen sollen.

Das neue Gebäude schafft Wohnraum für ältere Menschen, Jungfamilien sowie alleinstehende und alleinerziehende Mütter mit Kindern, teilt das Land Kärnten in einer Aussendung mit. Ziel ist ein lebendiges Miteinander, das gegenseitige Unterstützung im Alltag und die Gemeinschaft im Ort fördert. „Guter Wohnbau beginnt damit, genau hinzuschauen, was die Menschen vor Ort brauchen“, betont Wohnbaureferentin LHStv.in Gaby Schaunig. Das Generationenwohnen sei ein echtes Zukunftsmodell, bei dem alle Seiten profitieren, solange das Wohnen leistbar bleibe.

Sicherheit und Selbstbestimmung im Alter

Ein wesentlicher Teil des Konzepts widmet sich dem betreubaren Wohnen. Ältere Menschen sollen dadurch möglichst lange selbstbestimmt in ihrer vertrauten Umgebung leben können. Gesundheitsreferentin Landesrätin Beate Prettner erklärt dazu: „Betreubares Wohnen schafft Sicherheit und stärkt die Eigenständigkeit.“ Auch Bürgermeister Thomas Krainz freut sich über den Baustart und sieht darin einen wichtigen Schritt, um die Wohnsituation für die ältere Generation in der Gemeinde noch lebenswerter zu gestalten.

Fertigstellung bis Herbst 2028 geplant

Hinter dem Projekt steht die Neue Heimat, eine Tochter der Landeswohnbau Kärnten (LWBK). Für Geschäftsführer Harald Repar geht die Aufgabe über das reine Bauen hinaus: Es gehe darum, auf gesellschaftliche Entwicklungen zu reagieren und soziale Sicherheit mit Lebensqualität zu verbinden. Insgesamt entstehen 16 Wohneinheiten mit einer Größe zwischen 49 und 65 Quadratmetern. Das gesamte Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 3,6 Millionen Euro. Läuft alles nach Plan, sollen die Wohnungen im Sommer beziehungsweise Herbst 2028 bezugsfertig sein. Für die Planung zeichnet die Villacher Katzianka | Architektur ZT GmbH verantwortlich, die Swietelsky AG übernimmt die Bauausführung.