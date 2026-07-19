Radio Uno: Drei Stunden Kultsongs und Raritäten im SchlagerCocktail

Bei der Juli-Ausgabe des SchlagerCocktails heißt es wieder: zurücklehnen, mitsingen und drei Stunden lang musikalische Erinnerungen genießen!

Ein besonderer Schwerpunkt ist diesmal Mireille Mathieu gewidmet. Der weltberühmte „Spatz von Avignon“ feiert am 22. Juli seinen 80. Geburtstag. Schon in den 1960er-Jahren sang sich die Französin mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrem charmanten Akzent in die Herzen eines internationalen Publikums. Dabei stammt sie aus einer echten Großfamilie: Mireille Mathieu ist das älteste von insgesamt 14 Kindern – da war vermutlich schon das gemeinsame Familienessen eine Veranstaltung mit Konzertcharakter!

SchlagerCocktail: Heute von 14 bis 17 Uhr

Im SchlagerCocktail erklingen unter anderem der Klassiker „Aloa-he“ sowie das Duett „Together We’re Strong“, das Mireille Mathieu gemeinsam mit „Dallas“-Star Patrick Duffy aufgenommen hat. Ein singender Bobby Ewing. Darüber hinaus erwartet die Hörer eine abwechslungsreiche Mischung aus beliebten Oldies, selten gespielten Raritäten, singenden Schauspielern, Musik aus Schweden und Kärnten, überraschenden Coverversionen und unvergesslichen Kultsongs. Für sommerliche Urlaubsstimmung sorgt der aktuelle Schlager-Tipp von Lucas Cordalis: Mit „Wir sind reif für die Insel“ liefert er den passenden Soundtrack für alle, die gedanklich bereits den Liegestuhl reserviert haben – ganz ohne Stau, Kofferpacken oder überfüllten Flughafen.

In Erinnerung an Bonnie Tyler

Ein besonderer und zugleich bewegender Moment der Sendung ist der kürzlich verstorbenen Pop-Ikone Bonnie Tyler gewidmet. In Erinnerung an die Sängerin mit der unverwechselbar rauchigen Stimme spielt der SchlagerCocktail ihre Originalaufnahme von „The Best“. Ein Song, der später durch Tina Turner weltberühmt wurde, aber bereits 1988 von Bonnie Tyler aufgenommen wurde.

Beste Unterhaltung beim SchlagerCocktail

Der SchlagerCocktail, moderiert von Sophie Serschen und Georg Unterkofler, präsentiert drei Stunden voller musikalischer Entdeckungen, großer Erinnerungen und bester Unterhaltung. Zuhörer dürfen sich auf einen abwechslungsreichen musikalischen Sommerabend freuen.